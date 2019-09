Loredana Groza, complet dezbrăcată pe internet. De ce a făcut acest gest?

Loredana

Loredana Groza a fost criticată după ce a apărut complet goală pe internet.

Imaginea în care ține în brațe un copil de culoare a fost studiată cu atenție de mulți dintre apropiații săi, dar mai ales de fani. Loredana Groza a transmis și un mesaj odată cu publicarea acestei fotografii.

Loredana Groza a urcat pe conturile sale de socializare o poză nud în care apare și un bebeluș de culoare.

“Hush, little baby don’t say a word

Mama’s gonna sing you a lullaby… (n.r.: Liniștește-te, micuțule, nu spune nimic. Mam îți va cânta un cântec de leagăn)