Locul din România unde e deja strat de zăpadă. Imagini incredibile. Drumurile se închid

Stratul de zăpadă pe Transalpina măsoară, luni, pe alocuri, şapte centimetri. Din acest motiv, reprezentanţii Secţiei Drumuri Naţionale Tâgu-Jiu au propus ca traficul rutier, între Rânca, judeţul Gorj, şi Obârşia Lotrului, judeţul Vâlcea, să fie închis până la primăvară.

Potrivit reprezentanţilor SDN Târgu-Jiu, drumarii acţionează de trei zile pe Transalpina, fiind împrăştiate peste zece tone de material antiderapant pe carosabil, în zona montană.

Ion Tudor, şeful SDN Târgu-Jiu, a declarat că, după trei zile de ninsori, a propus închiderea Transalpinei, în condiţiile în care drumul a devenit periculos.

”Cauciucuri de iarnă nu au oamenii, ninge, scade temperatura, îngheaţă, deja şi utilajele noastre merg foarte greu, derapează. Am avut strat până la şapte centimetri în noaptea de duminică spre luni, în zona Urdele. Am intervenit cu două utilaje, dar tot ninge. La şedinţa de luni dimineaţă, cu prefectul, am purtat o discuţie cu toate instituţiile membre în Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, am stat de vorbă cu Poliţia, cu Serviciul Rutier, cu ISU, cu Regionala şi am făcut propunerea să se închidă Transalpina”, a spus Ion Tudor.