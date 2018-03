Liviu Pleșoianu a descoperit ce stă în spatele Google și Facebook: ”Sectă tehnologică, omul-cyborg”

Liviu Pleșoianu, deputatul PSD care are mereu preocupări ciudate, și care i-a scris lui Donald Trump, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care susține că în spatele Facebook și Google stă...o sectă tehnologică transhumanistă.

Redăm, în continuare, postarea lui Liviu Pleșoianu:

”Informații foarte importante pentru utilizatorii Facebook și Google

Pentru că am lucrat timp de 14 ani în domeniul marketingului online, pentru că știu foarte bine despre ce vorbesc și pentru că am vizitat chiar sediile Google și Facebook din Silicon Valley, consider că e de datoria mea să explic ce stă în spatele acestor companii și în ce fel vor să ne construiască viitorul.

Pentru început, cred că este foarte bine să știți următoarele: