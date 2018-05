Lista alimentelor care stimulează metabolismul

Alimentatie sanatoasa

Amesteca si combina aceste surse bogate de proteine pentru a obtine, la fiecare masa, acea cantitate necesara organismului tau pentru stimularea metabolismului.

Avocado – continutul de proteine: 2 grame la jumatatea de avocado. Proteina din acest fruct contine toti cei 9 aminoacizi esentiali, plus acizi grasi Omega-3 pentru sanatatea inimii tale.



Sparanghel - continutul de proteine: 4 grame pe 1 cana (tocat). Aceasta leguma gustoasa este un nutrient puternic. Bucura-te de sparanghel si gateste-l la aburi sau la gratar, sau toaca-l si pune-l in salatele preferate.



Leguminoase - planta al carui fruct este o pastaie; continutul de proteine: 7-9 grame pe jumatate de cana (fierte sau gatite). O masa completa cu proteine poate fi alcatuita din combinatia a doua sau mai multe leguminoase - fasole neagra, naut, linte – cu orez sau quinoa.



Iaurt grecesc - continutul de proteine: 18 grame la 170 de grame de iaurt. Aceasta gustare cremoasa si consistenta inglobeaza aproape de doua ori mai multe proteine decat alte surse de lactate; in plus, iaurtul grecesc este minunat cand este combinat cu fructe.



Nucile obisnuite de la noi - continutul de proteine: 4-6 grame pe 2 linguri. Un pumn mic de nuci sau migdale reprezinta o gustare ideala, mai ales daca nucile sunt amestecate in iaurt, fulgi de ovaz sau presarate intr-o salata.



Sursa