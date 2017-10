Liga 1. Ionuţ Negoiţă, patronul lui Dinamo, şi-a desfiinţat jucătorii: "Au băut, au fiţe"

FC Viitorul Constanța a surclasat-o pe Dinamo București cu scorul de 4-0 (2-0), luni seara, în Șoseaua Ștefan cel Mare, în ultimul meci din etapa a 16-a a Ligii I de fotbal.

În min. 60, suporterii de la Peluza Cătălin Hîldan au forțat accesul la Tribuna 0, determinând intervenția jandarmilor, care au făcut uz de gaze lacrimogene. Un spectator a avut nevoie de intervenția ambulanței.

Ionuţ Negoiţă şi-a atacat jucătorii după meciul cu Viitorul şi a dezvăluit că unii dintre ei au băut la hotel înainte de meciul de Cupă, cu Aerostar, de joia trecută.

"Îl tot aştept pe Filip, toţi sperăm să fie fotbalist. Ăsta nu are nicio treabă. Am încercat să fiu rezonabil, dar ceea ce s-a scris despre el în noaptea aceea e adevărat. A fost o beţie până spre dimineaţă. Te întrebi pe urmă de ce are crampe, de ce nu joacă? Uitaţi-vă cum îl învârt fotbaliştii de la Viitorul ca pe titirez.

Nici cu Hanca nu ştiu ce se întâmplă. Au fiţe în cap de fotbalişti, dar vedeţi că ce vedem pe teren e edificator. Imaginile din meciul cu Viitorul vorbesc de la sine. Nu au fost chiar şase (nr. jucători care au participat la petrecere). Eu am nominalizat capul răutăţilor. Am vorbit de cei doi care au pretenţii şi nu mai joacă nimic. Vă daţi seama ce lipsă de bun simţ şi bătaie de joc.

Eu sunt rezonabil cu ei, dar ei nu se respectă nici pe ei. Să faci aşa ceva în ziua meciului e incredibil. Toţi cei care au fost sunt penalizaţi cu 3000 de euro. Începem şi cu răul, pentru că am văzut că atât timp cât a fost bine lucrurile nu au funcţionat. Am luat şi noi informaţii de la hotel. E vorba de un bărbat de 38 de ani. Incidentul respectiv a fost la un alt etaj. Filip şi jucătorii au fost cazaţi la un etaj inferior. S-au uitat la un meci de fotbal din Cupa Germaniei (n.r. Leipzig - Bayen) şi probabil au făcut gălăgie. Dar poliţia a venit la hotel pentru altceva, pentru acel domn", a spus Ionuţ Negoiţă la Digisport.