Liga 1. Dinamo încearcă repatrierea lui Torje. Ce a spus mijlocaşul despre o revenire la "câini"

Gabi Torje a dezvăluit că și-ar dori să revină la Dinamo, dar că echipa din Ştefan cel Mare nu poate îndeplini pretențiile financiare ale celor de la Terek Groznîi.

Torje a devenit rezervă la Terek, însă chiar şi aşa ruşii cer 1 milion de euro în schimbul său.

"Cei de Terek nu mă lasă să plec împrumut. Nu sunt într-o poziție minunată, dar am avut câteva discuții cu ei și nu mă lasă să plec nicăieri. Am vorbit cu ei, cu antrenorul și cu președintele, au zis că e totul în regulă, că voi juca. Am avut discuția asta în urmă cu o săptămână. Voi vedea.

Zvonurile legate de revenirea la Dinamo nu au apărut fara un dram de adevăr, pentru că eu am discutat cu Adi Mutu înainte și i-am zis că aș vrea să vin. Adi a sunat la club, a vorbit cu cineva. Dacă eu sunt încă aici, cred că nu s-au înțeles", a spus Torje la Digi Sport.