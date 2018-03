Lideri PSD, mărturisiri în cor, după declaraţiile lui Vanghelie: "Şapte voiau să îmi facă dosare"

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, consideră că nimeni nu poate avea un etalon ori o măsură a adevărului celor spuse de Marian Vanghelie, fiind de părere că afirmaţiile acestuia trebuie verificate, dată fiind gravitatea lor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Fostul primar al Iaşului, Gheorghe Nichita, a confirmat existenţa unei liste cu 15 lideri politici care ar fi trebuit să fie eliminaţi din viaţa publică. Acesta a relatat şi momentul în care s-a întâlnit cu Kovesi pe holurile DNA, când era dus la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gheorghe Nichita, fostul primar al Iaşului, a declarat joi corespondentului MEDIAFAX, faptul că a existat o listă cu 15 lideri politici care au fost "vânaţi" de către serviciile secrete şi DNA, cu scopul de a fi eliminaţi din viaţa publică, deoarece "deranjau".

"Au existat vreo şapte persoane care voiau să îmi facă dosare penale. Voiau să îmi facă dosare penale la infinit! Nu ştiu dacă a fost vorba despre colegi de-ai mei. Este vorba despre un sistem creat de pe timpul lui Traian Băsescu şi care, după aceea, a funcţionat la fel de agresiv, poate mai agresiv decât pe timpul lui Traian Băsescu. A fost vorba despre o epurare politică, pentru că anumiţi oameni ce aveau nişte funcţii deranjau, probabil, şi pe cei care conduceau partidele lor, dar şi pe ceilalţi care sunt în sistem şi doreau să schimbe anumite lucruri", a declarat Gheorghe Nichita. Nichita spune că Marian Vanghelie i-a comunicat şi lui lista celor 15 lideri care ar fi trebuit arestaţi, dar în anul 2012.

"În 2012, Marian Vanghelie mi-a spus că anumiţi lideri politici urmează a fi «epuraţi», printre ei fiind domnul Mazăre, Olguţa Vasilescu, despre Bunea Stancu, despre mai mulţi, inclusiv despre mine. Atunci am luat-o cu titlu de invenţie. Mi-am zis că vrea Marian Vanghelie să se dea important! Când am văzut ce mi s-a întâmplat şi că în dosarele mele sunt documente care arată foarte clar că eşti ţintă şi că erai vânat! Când eşti urmărit pe siguranţă naţională, înseamnă că eşti un pericol major, nu?! Actele sunt la dosare, arătând că eram urmărit în toate ipostazele de zi cu zi, şi cea de familist, şi cea de prieten, şi cea de om politic, şi de primar. Oriunde mergeam, eu eram urmărit!", a adăugat fostul edil-şef al Iaşului.

Acesta a mai menţionat că "sistemul de epurare politică" a fost creat în timp şi că unii au vrut să îl controleze.

"Din 24 decembrie 2013, eu am fost urmărit pe baza unui mandat de siguranţă naţională. De ce?! Atunci, cei ce conduceau SRI erau George Maior şi Coldea, nu?! Cui am făcut rău?! Ce aveam eu?! Cândva, voi afla şi eu, poate... În momentul în care m-a încătuşat doamna procuror de la DNA Bucureşti şi nu mă întreba de Victor Ponta direct, puteam să am o anumită rezervă, nu?! Dar m-a întrebat de Ponta, să-l dau pe Ponta «în gât»! M-a întrebat de mai multă lume din PSD, de Liviu Dragnea, de Olguţa Vasilescu etc. Apoi, mi s-a spus foarte clar să dau un ministru «greu», că noi suntem DNA central!", a mai relatat Nichita. Acesta a mai precizat că, în acele moment, era din arest chemat la DNA şi că trebuie să înţeleagă toată lumea ce simte un om care este arestat, deşi este nevinovat.

Lia Olguţa Vasilescu a declarat, joi, că fostul social-democrat Marian Vanghelie a avertizat-o în 2014 că este pe o listă a unor politicieni care vor avea dosar, ministrul Muncii precizând că la scurt timp au început cercetările în dosarul în care este acuzată de corupţie.

"Pot să confirm că Marian Vanghelie m-a sunat în 2014, după ce eu făcusem o declaraţie în spaţiul public şi luasem apărarea unei persoane condamnate pe nedrept. Mi-a spus că de ce nu-ţi vezi tu de treaba ta, la Craiova, pentru că, uite, ai intrat pe o listă şi o să înceapă să-ţi fabrice un dosar. Acum, dacă dau timpul înapoi, constat că într-adevăr atunci a început dosarul meu pe care îl ştie toată lumea. La nici o lună a început deja să fabrice acest dosar. Nu l-am întrebat atunci de unde are informaţia, dar s-a dovedit a fi foarte real", a declarat, la Antena 3, ministrul Muncii.

"A fost o discuţie, la un moment dat, în partid, că Victor Ponta se pregăteşte să devină preşedinte, Maior premier iar Oprea să ajungă la SRI, mi s-a părut hilar la momentul respectiv, am spus că nu va accepta niciodată PSD să vină Maior în fruntea guvernului, dar această informaţie a circulat foarte mult. Cred că mulţi dintre liderii partidului nu au mai tras cu toată forţa să ajungă Ponta preşedinte", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Precizările vin în contextul în care Marian Vanghelie, fost lider în PSD, a declarat că fostul premier Victor Ponta, Ilie Sârbu şi fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atât pentru Ponta, cât pentru sistem.