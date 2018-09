Lia Olguța Vasilescu s-a pierdut cu Firea

Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu sare în apărarea lui Liviu Dragnea, după atacurile Gabrielei Firea. "Liviu Dragnea poate să părăsească funcția de președinte al partidului doar în urma unui congres'', a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu afirmă că, în calitate de fost primar, înţelege unele nemulţumiri ale Gabrielei Firea, însă refuză să crede că blocajele sunt generate de la vârful partidului.

"Şi eu am fost primar şi am fost foarte ajutată de Liviu Dragnea. Dacă nu era Liviu Dragnea, nu se făcea stadionul din Craiova. O înţeleg pe doamna Firea. Am intrat şi eu la un ministru care era un fel de tehnocrat pus de PSD, ministrul Bugetului, care a spus că nu finanţăm stadionul că nu e o prioritate a oraşului. Înţeleg că este posibil să fie astfel de blocaje, dar în niciun caz nu cred că sunt puse de cineva din conducerea partidului. Refuz să cred acest lucru", a mai declarat ministrul Muncii.