Olguța Vasilescu, refuzată de Iohannis de mai multe ori, s-a răcorit: "Își bate joc"

Lider PSD, după ce Iohannis a refuzat-o pe Vasilescu: Îi e frică de femei frumoase și puternice

Lia Olguța Vasilescu, numită recent consilier al premierului pe Transporturi și secretar al Camerei Deputaților, a lansat un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, cel care a refuzat să o desemneze pe un post de ministru în cabinetul Dăncilă 2.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că PSD este unicul vinovat că nu există un buget pe anul 2019. "Declaraţiile mincinoase şi fuga de responsabilitate nu pot ascunde evidenţa: PSD este unicul vinovat de situaţia în care ne găsim şi că la jumătatea lunii martie nu avem buget", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.

"E aceeași poezie pe care o tot spune și el și alții. Nu lipsesc banii de pensii, pensionarii și-au luat pensiile la timp. El vrea să găsească motive pentru întârzierea bugetului. Trebuie să îi spunem: Domnule președinte, văd că ați citit degeaba bugetul, nu ați înțeles nimic. Avem creșteri în bugetul din sănătate și educație. Oricine citește bugetul vede că sunt bani mai mulți decât anul trecut. Își bate joc!", a spus Lia Olguța Vasilescu la un post TV, potrivit Stiripesurse.ro.

Președintele României, Klaus Iohannis, a lansat, luni, un atac extrem de dur la adresa guvernarii PSD. "Cand guvernezi, in primul rand o faci pentru tara, nu pentru tine. Daca PSD nu e capabil sa respecte acest principiu, si dovedeste in fiecare zi ca nu este, sa plece de la guvernare!", a spus seful statului. Totodata, Iohannis a anuntat ca a decis sa promulge Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

"Romanii au tot dreptul sa stie cum stau lucrurile in realitate cu bugetul. Desi avea obligatia legala sa finalizeze si sa trimita bugetul in Parlament cel tarziu pana in 15 noiembrie 2018, guvernul PSD nu a fost in stare sa faca asta. A fost trimis Parlamentului abia in februarie, cu o intarziere de 3 luni. Asa ca sa nu mai tipe PSD la televizor ca cineva le intarzie bugetul. Declaratiile mincinoase si fuga de responsabilitate nu pot ascunde evidenta: PSD e unicul vinovat de situatia in care ne gasim si de faptul ca, la jumatatea lunii martie, nu avem buget. Dupa ce a intarziat inadmisibil de mult, Guvernul pesedist nu a fost capabil nici macar sa vina cu un buget realist, axat pe prioritatile Romaniei, ci a propus ceea ce am numit 'bugetul rusinii nationale'. E drept ca este un buget foarte bun pentru cresterea prosperitatii PSD-ulu, dar nu a Romaniei. Veniturile bugetului de stat sunt supraevaluate si incerte, in timp ce cheltuielile arata o preocupare vadita pentru finantarea partidului si a clientelei sale - vorbesc, desigur, de partidul PSD - si nu pentru asiguraea bunei functionari a statului in beneficiul cetateanului. Sunt acestea cateva din motivele pentru care am retrimis bugetul in Parlament", a spus Klaus Iohannis.