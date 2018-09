Leguma care îţi curăţă ficatul şi ajută la regenerarea acestuia

În timp, dacă ficatul nu este îngrijit corespunzător, poate fi expus unei serii de afecțiuni care pot provoca inclusiv decesul.

Țelina stimulează regenerarea ficatului. Potrivit studiilor clinice efectuate pe calitățile acestei legume, s-a ajuns la concluzia că aceasta are capacitatea de a reduce colesterolul negativ din sânge, cu până la 20%. În plus, în frunzele sale se regăsesc substanțe cunoscute sub denumirea de ftalide, care contribuie la relaxarea musculaturii arterelor, astfel că un consum regulat de țelină contribuie la menținerea tensiunii arteriale în parametri optimi.



Și calitățile sale nu se opresc aici, țelina având efect și asupra hormonilor, protejându-i de factorii de stres.



Dacă alegi să consumi zilnic salată, suc sau smoothie la care să adaugi țelină, vei observa cum colesterolul negativ va scădea considerabil.