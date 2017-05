Noi alunecări de teren în județele Galați și Vaslui

Pământul o ia la vale în satul Pleșa, comuna Berești Meria, din județul Galați. Aceasta este a treia alunecare de teren din județ în ultima perioadă. Totodată, și în județul Vaslui s-au înregistrat deplasări ale terenului, în comuna Ivești.

Potrivit Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISU Galați, Eugen Chiriță, spune că alunecarea de teren de la Pleșa se manifesta pe o falie lungă de aproximativ 50 de metri, prăbușindu-se malul de pământ de 50 de metri lățime la o adâncime de 4-7 metri.

"La partea inferioară a malului prăbușit se poate observa că pământul este îmbibat cu apă deoarece în apropriere este un izvor", a spus Chiriță.

El a precizat că alunecarea de teren este produsă la o distanță de 150 metri față de construcțiile de locuit, fără a prezenta efecte vizibile, precum și riscuri iminente față de construcțiile și amenajările în cauză.

"La acest moment se face monitorizarea permanentă a evoluției alunecării de teren și asigurarea fluxului informațional către ISU Galați. În cazul evoluției negative a fenomenului se vor lua măsurile necesare privind evacuarea persoanelor afectate", a menționat Chiriță.

Acesta a mai spus că alunecările de teren din localitățile Izvoarele și Suceveni s-au oprit.

Condițiile meteorologice nefavorabile înregistrate în perioada 20-22 aprilie au declanșat o serie de alunecări de teren și în comuna vasluiană Ivești, potrivit Instituției prefectului Vaslui, în zonă existând riscul ca un bazin ce alimentează satul reședință să fie avariat.

'Împreună cu Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, Gheorghe Blagoci, și primarul comunei Ivești, Nistor Dumitrache, am verificat la fața locului situația apărută și am constatat că deocamdată fenomenul alunecărilor de teren este ținut sub control. Vom forma la nivel de județ o comisie de evaluare, pentru a stabili măsurile urgente de stopare a alunecărilor de teren. Vom monitoriza în continuare situația apărută, astfel încât să preîntâmpinăm anumite dezastre, mai ales că în zonă se află unul din cele trei bazine de alimentare cu apă a localității', a declarat marți prefectul județului Vaslui, Isabel Bogdan.

Acesta a precizat că, pentru moment, nu se pune problema ca zona să rămână fără apă, deoarece celelalte două bazine nu au fost afectate de alunecările de teren. După primele evaluări, pagube însemnate sunt înregistrate pe anumite suprafețe de vii și pășune, afectate de fenomenul alunecărilor de teren, mai arată sursa citată.