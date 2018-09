Scandalul Toader-Lazăr continuă. Ce spune procurorul general despre revocarea din funcție

Procurorul general, Augustin Lazăr, susține că nu are emoţii cu privire la procedura de evaluare a sa demarată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, și nici nu se teme de o eventuală revocare.

”Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emoţie, eu mă cunosc pe mine", a declarat Augustin Lazăr la ieşirea de la Consiliul Superior al Magistraturii, precizând că nu îi este teamă nici de revocarea din funcţie.

În luna august, ministrul Justiţiei a anunţat că declanşează procedura de evaluare a activităţii manageriale a procurorului general în contextul protocoalelor încheiate cu SRI.

Weekend-ul trecut, procurorul-general, Augustin Lazăr, le-a transmis magistraților protestatari că independența judecătorilor și a procurorilor nu este un privilegiu al acestora sau o prerogativă personală, ci reprezintă o necesitate. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a publicat, pe Facebook, un răspuns la declarația procurorului-general.

Lazăr apreciază că magistrații sunt obligați să apere independența justiției ca o garanție pentru societate, fără de care aceasta nu ar putea exista ca o societate democratică, organizată pe principiile supremației dreptului.

”Tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea şi profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni şi influenţe exterioare, dând dovadă de o deosebită responsabilitate în apărarea, la standarde europene, a independenţei instituţiilor judiciare”, a mai precizat, în mesaj, procurorul-general al României.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a dat replica tot duminică, pe Facebook. Acesta susține că Lazăr se află ”într-o gravă eroare”.

”Sa ne cunoastem si sa ne respectam competentele! Procurorul-general ne transmite faptul ca 'justitia este capabila sa isi indeplineasca rolul de a mentine echilibrul puterilor in stat'! Procurorul-general se afla intr-o grava eroare, plasand justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora! In ipoteza in care una dintre cele trei puteri isi incalca limitele constitutionale, echilibrul se restabileste de catre CCR, prin solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala! In conditiile in care puterea judecatoreasca a fost parte a unor astfel de conflicte, este lesne de inteles ca nu isi poate judeca propria cauza!", a afirmat Toader.