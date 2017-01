Laura Kovesi: Niciodată nu am aranjat dosare

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a respins, joi, acuzațiile lansate de fostul deputat Sebastian Ghiță referitoare la "aranjarea" unor dosare penale, despre care ar fi avut cunoștință și fostul președinte Traian Băsescu.

"Nu a existat niciodată niciun fel de întâlnire cu judecători, cu ofițeri de informații sau cu președintele României în care să aranjăm sau să discutăm cum să aranjăm dosare. Nu a existat niciun fel de întâlnire și nu poate să existe niciun fel de înregistrare a unor asemenea discuții, pentru că (...) niciodată nu am aranjat dosare, niciodată nu am discutat despre aranjarea dosarelor cu nimeni, nici cu președintele României, nici cu ofițeri de informații (...). Deci, nu există asemenea discuții. Discuțiile cu președintele României întotdeauna au fost discuții instituționale, pe chestiuni instituționale", a declarat Kovesi la TVR.

Șefa DNA a afirmat, în același context, că nu a avut nicio discuție cu Traian Băsescu, după terminarea mandatului acestuia, în care să-i ceară explicații în legătură cu o serie de acuzații pe care acesta i le-a adus în spațiul public.

"Nu am vorbit niciodată cu domnul președinte de când și-a terminat mandatul. (...) Sunt un om ocupat, avem atâtea dosare, avem peste 12.000 de dosare, chiar nu am timp să rezolv toate curiozitățile personale. Probabil, când voi termina mandatul, o să mă ocup și de problemele personale, deocamdată eu sunt focusată pe activitatea DNA și pe ceea ce am de făcut", a susținut procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.