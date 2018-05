Laura Cosoi, pe ultima sută de metri să nască. Cum arată ea

Laura Cosoi

Laura Cosoi se pregătește să nască în aproximativ două săptămâni. Ea va deveni mamă pentru prima dată și va aduce pe lume o fetiță.

"Medicii mi-au spus că de pe 15 iunie încolo pot să mă pregătesc. Vreau să nasc natural și am început să fac exerciții de respitatie. Yoga mă ajută foarte mult, sportul în general. Am făcut morfologia fetala de trimestrul al III-lea, totul este ok. Fetița are aproape două kilograme, crește. Eu am luat opt kilograme până acum, mă simt bine, nu am pofte, pentru că nu am avut nici înainte. Încă mai joc și probabil că o să o fac și cu două săptămâni înainte de termen, dacă voi putea. Intenționam să facem botezul în Maramureș", a spus Laura Cosoi într-o emisiune tv.