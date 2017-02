Latura întunecată a zodiilor. Ce se află dincolo de aparenţe. PĂCATELE neştiute

S-a tot vorbit despre calitatile si insusirile zodiilor, insa acum a venit momentul sa aflam si ce ascunde latura intunecata a fiecarui semn astrologic. Iata ce nu stiai despre fiecare zodie!

Berbec

Desi la prima vedere nativul acestei zodii pare cea mai prietenoasa si simpatica persoana, cei care ajung sa il cunoasca mai bine descopera cu surprindere ca are o latura intunecata pronuntata, care nu de putine ori inspira teama. Berbecul are tendinte animalice si iti da senzatia ca nu detine niciun pic de autocontrol. Este adesea violent si nu are o minte complexa, ci judeca totul intr-un mod simplist, ceea ce il face sa fie adesea intolerant. Am putea spune ca unii nativi sunt adevarate brute, care nu se sfiesc sa foloseasca violenta de toate felurile daca lucrurile nu merg cum isi doresc.

Taur

La polul opus fata de Berbec, Taurul este o fire pasnica, un prieten devotat si un om in general stabil. Cu toate acestea, cine il cunoaste indeaproape afla ca este mancat in interior de lacomie infinita. Este deosebit de posesiv, poate pentru ca nu este foarte sigur pe el. Adesea, nativii din aceasta zodie de pamant ajung sa uite de tot ce e important in viata si sa duca un trai hedonist, traind mai degraba pentru a manca.

Gemeni

Se spune despre Gemeni ca sunt curiosi si deschisi la minte, fiind si foarte adaptabili la orice situatie. Da, la prima vedere te pot fascina aceste persoane care par sa stie atat de multe, dar nu dureaza mult pana sa descoperi ca, de fapt, superficialitatea este cea care ii face sa incerce prea multe lucruri si sa nu termine nimic. Adesea, Gemenii stiu sa simuleze profunzimea, insa oricine incearca sa aprofundeze discutiile cu ei poate ramane dezamagit de rezultat, scrie divahair.ro. Totodata, probabil cea mai intunecata latura a Gemenilor este duplicitatea, avand in vedere ca niciodata nu poti sti daca nativul este sau nu sincer. De obicei, nu este.