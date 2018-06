Lady Gaga, de nerecunoscut. Cum arată controversata artistă

Starul muzicii pop Lady Gaga este de nerecunoscut în cel mai recent remake al filmului "A Star Is Born".

Lady Gaga joacă alături de Bradley Cooper în "A Star Is Born", filmul urmând să fie lansat pe marile ecrane pe 5 octombrie, potrivit huffingtonpost.com.

Lansat miercuri, trailerul filmului, cu care actorul Bradley Cooper debutează ca regizor, o prezintă pe divă în timp ce compune o nouă piesă, "The Shallow".

Filmul original "A Star Is Born" (1937) spune povestea unei tinere artiste în plină ascensiune, interpretată de Janet Gaynor, care se căsătoreşte cu un star a cărui carieră se află pe o pantă descendentă. Actriţele Judy Garland şi Barbra Streisand au interpretat rolurile principale femine în remake-urile acestuia, lansate în 1954, respectiv 1976.

Fragmente din noul film au fost turnate în timpul concertului pe care Lady Gaga l-a susţinut la Coachella Music Festival în 2017.

"Vei fi cu adevărat uimit de ceea ce a creat (Lady Gaga, n.r.)", a spus Bradley Cooper, într-un interviu pentru Entertainment Weekly.

Cooper i-a oferit iniţial rolul lui Beyoncé, dar ulterior cântăreaţa americană s-a retras.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor şase premii Grammy. Artista a câştigat şi un Glob de Aur pentru rolul din serialul "American Horror Story". Lady Gaga a fost nominalizată în 2016 la Oscaruri, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground".

În septembrie 2017, Lady Gaga şi-a amânat o serie de concerte, din cauza maladiei de care suferă, fibromialgie, care îi provoacă dureri musculo-scheletale.

Bradley Cooper a devenit celebru graţie rolului Will Tippin din serialul de succes "Alias", dar şi al celui din surprinzătoarea comedie "Marea mahmureală/ The Hangover", lansată în 2009. Actorul a mai putut fi văzut pe marile ecrane în "Scenariu pentru happy-end", "Ţeapă în stil american" şi "Loveşte şi fugi". De asemenea, Bradley Cooper a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pe 2015, pentru prestaţia sa din filmul "Lunetistul american/ American Sniper", regizat de Clint Eastwood.

Sursa