Lacrimi pe scena teatrului românesc. Vestea tristă despre Florin Piersic

Surse din anturajul actorului au declarat că Florin Piersic a fost operat recent la un genunchi, la un spital București, de medicul chirurg ortoped Vlad Predescu, din Viena. Actorul se află acum în perioada de recuperare.

Chiar și în momente mai puțin bune, Florin Piersic reușește să își păstreze umorul cu care ne-a obișnuit de atâția și atâția ani.

"Am 83 de ani, o vârstă fragedă zic eu (râde – n.r.) şi este normal să am grijă de mine, să mă întreţin, pentru că vreau să vă mai bucur un pic cu piesele mele. Se vaită de dureri de genunchi ăia de 50 de ani, darămite eu. Vin aici la Bucureşti la un fel de întreţinere. Nu am fost nici operat de urgenţă, nici nu am probleme cu picioarele. Văd că voi (presa – n.r.) vreţi să mă omorâţi. Am colegi care s-au neglijat şi nu se simt deloc bine, aşa că am decis să am grijă de mine şi să fiu mereu în formă. Merg la înot, ridic greutăţi, fac sport, joc baschet”, a declarat Florin Piersic pentru Click!.