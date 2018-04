Kovesi, despre protocolul DNA-SRI: "Este de cooperare, nu de colaborare. Echipă comună, nu mixtă"

Laura Codruţa Kovesi

Laura Codruţa Kovesi a avut o intervenţie, în direct la Realitatea Tv, în care a vorbit despre desecretizarea protocolului DNA-SRI. Astfel, acesta a inisitat pe lămurirea a două noţiuni: protocolul era de cooperare cu SRI, nu de colaborare, iar în legislaţie nu există noţiunea de echipă mixtă DNA-SRI, ci echipă comună DNA-SRI.

"Este vorba de un protocol de colaborare instituţională care a stabilit o porocedura unitară de aplicare a unor obligaţii legale prevăzute şi pentru parchete şi pentru SRI, de-a lungul protoculului si pentru Parchete si SRI"

Întrebată dacă ofiţeriii SRI puteau audia martori, aceasta a spus:

"Nu, nicidecum, acest lucru este interzis de lege. Toată administrarea se face de către poliţist sau procuror în condiţille Codului de Procedura Penală, iar aceste aspecte pt fi verficate în două modalităţi:dacă o personă are suspiciuni cu privire la modul în care un procuror lucrează în dosar se poate adresa Inspecţiei Judiciare şi se poate face o anchetă, iar a doua modalitate când judecătorii judecă dosarele în instanţă şi verifică legalitatea administrării probelor. Adică, dacă martorii au fost audiaţi"-

Kovesi a ţinut să spună că în protocol nu există noţiunea de echipă mixtă, ci noţiunea de echipă comună: "Aş vrea să menţionez că nu există noţiunea de echipă mixtă DNA-SRI, ci noţiunea de echipă comună. Ofiţerii SRI nu audiau martori, şi nici nu administrau probe", a mai spus aceasta.

Kovesi a mai punctat că atunci când a fost încheiat protocolul, care era clasificat, ea nu a anunţa nici o altă instituţie despre această încheiere.

Reamintim că Daniel Morar, judecător constituțional și fost sef al DNA, a susținut că în perioada în care a condus Direcția Anticorupție nu a fost aplicat protocolul de colaborare încheiat între Parchetul General și SRI.

„La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror șef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ și SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spațiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuție telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruța Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condițiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată și că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA și nici eu nu vom respecta și nu vom aplica acest protocol”, afirmă Daniel Morar, într-un interviu acordat Sorinei Matei și publicat pe blogul acesteia.

Acesta spune ca nu a adus la cunoștința procurorilor din DNA acest document, „dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituției”.