Kelemen Hunor lovește, din nou, în PSD. Banii, mărul discordiei

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la Parlament, că forma actuală a proiectului de buget pe 2019 are nişte probleme serioase, mai ales în zona administraţiei locale, că o să fie adoptat cu întârziere. Liderii Uniunii urmează să se întâlnească cu reprezentanţii Guvernului.

Forma actuală a proiectului are nişte probleme serioase mai ales în zona administraţiei locale. Nu putem pleca la drum în februarie sau în martie cu un buget şi cu un deficit uriaş la nivelul autorităţilor locale. Este adevărat că se lasă 100% din impozitul pe venit la nivelul autorităţilor locale, dar responsabilităţile date cu aceste sume depăşesc mult suma care rămâne pe plan local. Noi am făcut calcule în câteva judeţe, câteva localităţi şi de la 60 de milioane în minus până la 11, 7, 18, 21 milioane sunt multe variante, fiindcă tot ceea ce înseamnă protecţia copilului , tot ceea ce înseamnă banii pentru persoane cu handicap, plus personalul neclerical înseamană mult ca şi sume ce trebuie plătite decât sumele care rămân la nivelul local”, a declarat, luni, la Parlament, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii propune recalcularea sumelor, spunând că „e greu să pleci la drum cu acest deficit”.

„Noi am spus o recalculare , o rediscutare a acestor sume, inclusiv dacă se poate să revenim în ceea ce priveşte alocaţiile pentru copii şi celelalte cheltuieli la nivel central împărţite aşa cum era până acum. Aici este o problemă şi e greu să pleci la drum cu acest deficit şi încă nu mai vorbim de investiţii de tot ce înseamnă”, a spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a anunţat că se va întâlni cu liderii coaliţiei de guvernare pentru a discuta despre buget.

„Urmează să dicutăm cu doamna premier, cu colegii din Guvern şi vom decide dacă îl vom susţine. Legea bugetului este o restanţă, nu este proiectul anului 2019. Şi cu Liviu Dragnea şi cu Călin Popescu Tăriceanu şi cu Ludovic Orban, Dan Barna vom discuta. Colegii mei au avut nişte discuţii cu domnul Teodorovici dar nu s-au finalizat cu un rezultat acceptabil din punctul nostru de vedere. (...) Oricum vom avea amendamente la buget”, a declarat liderul UDMR.

Primarii municipiilor din ţară s-au declarat nemulţumiţi de alocarea bugetară. Edilii, reuniţi în Asociaţia Municipiilor din România (AMR), condusă de Robert Negoiţă, edilul Sectorului 3, au discutat cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria, înaintea şedinţei de Guvern.

Primarii au cerut ministrului Finanţelor Eugen Teodorovici alocarea unui procent de 30% din bugetul naţional către administraţia locală, în condiţiile în care în prezent susţin că primesc mai puţin de 20%.

Guvernul ar putea amâna, pentru vineri, adoptarea bugetului pentru 2019, au declarat surse politice.