Judo: Veste bună despre Corina Căprioriu, adusă de Alina Dumitru

Vicepreședinta Federației Române de Judo, Alina Dumitru, a declarat, marți, că sportiva Corina Căprioriu, retrasă din activitate la finalul anului trecut, își dorește să revină în sportul de performanță pentru a aduce din nou medalii României.

"Corina Căprioriu își dorește să revină în sportul de performanță. Dar important este ca și Federația Română de Judo să își dorească același lucru. Poate ea are 50% din decizie, dar federația trebuie să aibă celelalte 50 de procente și atunci ea sigur va reveni. Eu o văd că nu este 100% convinsă să fie antrenoare... Știu că vrea să meargă mai departe să aducă României medalii europene, mondiale și de ce nu, olimpice", a spus Alina Dumitru, preluată de Agerpres.

Aceasta a explicat că sportiva în vârstă de 31 de ani trebuie să pună în balanță familia și cariera pentru a lua decizia cea mai bună. "Eu am sfătuit-o să se gândească bine la ce are de făcut, să pună în balanță atât cariera sportivă, cât și partea familială. Ea trebuie să vadă dacă într-adevăr mai are puterea de a merge mai departe, pentru că a avut o pauză destul de mare și pentru a te întoarce este nevoie să mai ai dorința aia. Sper să ia decizia cea mai bună", a adăugat Alina Dumitru, prezentă, marți, la evenimentul de prezentare a noului partener oficial al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Născută la Lugoj, în 18 iulie 1986, Corina Căprioriu este una dintre cele mai bune judoka române din ultimii ani, ea câștigând de-a lungul carierei sale o medalie de argint la Jocurile Olimpice (2012), un argint (2015) și un bronz (2011) la Campionatele Mondiale și un aur (2010) și un bronz (2011) la Campionatele Europene.