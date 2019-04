Judo: Decizii importante luate de FR Judo. Se aprobă în unanimitate premierea sportivilor

Directoratul Federaţiei Române de Judo a luat decizii importante, centrate în principal pe performanţa sportivilor.

De remarcat, se acordă premii mari, în bani, sportivilor care acumulează puncte în vederea calificarii la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 la competiţiile Grand Slam, Prand Prix şi Master. De asemenea, s-a aprobat în unanimitate propunerea domnului presedinte Cozmin Guşă privind intocmirea criteriilor de performanţă pentru antrenorii Loturilor Nationale astfel încât la sfârşitul anului 2019 să avem un numar de şase sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice din 2020.

Iată cele mai importante decizii luate de Directoratul FR Judo:

1. Se aproba in unanimitate propunerea domnul Florin Bercean, ca sportiva Moscalu Serafima sa se pregateasca in cadrul Lotului National, impreuna cu sportivele Lotului Olimpic feminin.

2. Se aproba in unanimitate inlocuirea sportivelor Ionita Ana Maria si Secrieru Andrada, componente ale CNOPT feminin, cu sportivele Gherman Silvia si Pasca Alexandra.

3. Referitor la adresa inaintata de catre Sport Club Miercurea Ciuc si in care se solicita analizarea probei video a meciului dintre judoka David Laszlo si Sulca Adrian, Comitetul Director aproba vizionarea acesteia cu ocazia finalei de la Drobeta Turnu Severin, competitie ce va avea loc in perioada 12 – 14.04.2019, dar si intocmirea unui proces verbala de catre o comisie de arbitrii si domnul Albu Botond, concluziile urmand a fi discutate in urmatorul Comitet Director.

4. Se aproba in unanimitate premierea sportivilor, din veniturile proprii ale federatiei, ce acumuleaza puncte in vederea calificarii la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 la competitiile Grand Slam, Prand Prix si Master dupa cum urmeaza:

Locul I – 3000 Euro;

Locul II – 2000 Euro;

Locul III – 1000 Euro.

Sumele urmeaza a fi platite de catre federatie in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

5. Se aproba in unanimitate propunerea domnului presedinte Cozmin Gusa privind intocmirea criteriilor de performanta pentru antrenorii Loturilor Nationale astfel incat la sfarsitul anului 2019 sa avem un numar de sase sportivi calificati la Jocurile Olimpice din 2020.

Cine a participat la şedinţă:

Cozmin Guşă – Presedinte

Florin Bercean – Vicepresedinte Execuitiv

Dorel Caprar – Vicepresedinte

Costel Naftica – Membru C.D.

Emilian Rabolu – Presedinte C.C. Antrenori

Victor Balasoiu – Presedinte C.C. Arbitrii

Marian Halas – Membru C.D.

Crstian Pintrijel – Membru C.D.

Gheorghe Savu – Secretar General

Din partea M.T.S. participa domnul Otobicu Nicolae, avand functia de consilier.