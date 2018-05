Judo. Andreea Chiţu: "Sper să-mi iau revanşa la Mondiale"

Sportiva Andreea Chiţu (categoria 52 kg) a declarat, miercuri, că speră să îşi ia revanşa la Campionatele Mondiale de judo, programate în septembrie, la Baku, după locul 7 obţinut la Campionatele Europene de la sfârşitul lunii aprilie.

"Rezultatul meu de la Europene nu a fost pe măsura aşteptărilor, dar nici pe măsura pregătirii mele. Nu a fost să fie, nu întotdeauna iese rezultatul pe care ţi-l propui acasă. Eu am avut o tragere la sorţi destul de bună şi am fost destul de optimistă la început, dar se pare că mai am de muncit şi de învăţat anumite lucruri. Şi anume să nu îmi subestimez niciun adversar. Sperăm să ne luăm revanşa la Mondiale. Nu vreau să uit de modestie, dar cred că încă sunt o sportivă care mai are ceva de spus în judoul mondial. Eu cu gândul ăsta mă antrenez şi sper ca la Mondiale să urc pe podium. La Mondiale ne dorim să fim pe podium, normal. Eu sper să găsim acea tărie de caracter şi să luptăm indiferent cine va fi în faţa noastră. Trecem printr-o perioadă mai dificilă pentru că judoul a învăţat România cu rezultate. Eu zic însă să avem în continuare încredere", a afirmat ea, preluată de Agerpres.