FOTO EXPLICATIE: Japonia menţine deschisă o gară folosită de un singur pasager! Cine este acesta

Japonia mentine deschisa o gara feroviara scoasa din uz pentru un singur pasager: o eleva de liceu pentru care trenul face doar doua opriri in aceasta statie – o data cand fata pleaca la cursuri si a doua oara cand se intoarce, relateaza site-ul citylab.com, citat de Agerpres.

De ani de zile, acest singur pasager asteapta in gara Kami-Shirataki, din insula nordica Hokkaido. Totul pare a fi o scena desprinsa dintr-un film al regizorului Hayao Miyazaki.



Dar, conform CCTV News, povestea este reala si are la baza o decizie pe care Caile Ferate Japoneze – grupul care opereaza reteaua feroviara a tarii – a luat-o in urma cu trei ani. La acea vreme, numarul pasagerilor in statia Kami-Shirataki a scazut semnificativ din cauza pozitiei sale izolate, iar serviciile de transport de marfa au incetat si ele. Caile Ferate din Japonia se pregateau sa inchida gara pentru totdeauna, cand au observat ca aceasta inca era utilizata in fiecare zi de o eleva.



Asa ca au decis sa pastreze gara deschisa pentru ea pana la absolvirea cursurilor. Compania chiar a ajustat orarul trenului in conformitate cu programul fetei. Eleva, a carei identitate nu a fost dezvaluita, urmeaza sa termine liceul in luna martie, moment in care gara va fi in cele din urma inchisa.