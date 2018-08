Jandarmeria, măsuri fără precedent: scoate caii, câinii și "țestoasele"

Jandarmeria va fi pregătită, indiferent de numărul participanţilor de la protestul din 10 august, din Piața Victoriei.

Jandarmeria va aduce trupe din Craiova şi din judeţul Prahova, vor exista jandarmi călare, cu câini şi chiar cei cu echipament de intervenţie antiteroristă.

"Noi decidem când se blochează traficul rutier", au transmis purtătorii de cuvânt ai Jandarmeriei.

Oamenii legii îi sfătuiesc pe protestatari să nu forţeze blocarea arterei în Piaţa Victoriei. Jandarmeria va fi dotată complet, cu trupe suplimentare, cai, câini şi celebrele trupe denumite "ţestoase ninja", datorită echipamentului specific.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Marius Militaru, a anunțat măsurile care vor fi luate pentru protestul de mâine, 10 august, din Piața Victoriei, din București.

"Jandarmeria nu va face nicio estimare referitoare la numarul de participanti. Nu avem aceasta prevedere si nici vreo obligatie legala. De asemenea, nu avem nici instrumente sociologice. Nu ne vom asuma nicio informatie care da drept sursa Jandarmeria.

In aceste zile, am vazut o serie de mesaje si afirmatii in spatiul public si indemne la violenta, la ura si intoleranta. Am vazut amenintari cu moartea la adresa jandarmilor. Va asigur ca autoritatile nu vor tolera astfel de atitudini si nu vor sta impasibile. Nu vom accepta insubordonarea civica si actiunile de destabilizare.

Au fost lansate mesaje si amenintari, iar noi nu ne jucam. Vom lua masuri. Toti ce care vor lansa astfel de mesjae vor raspunde si vor suporta consecintele prevazute de lege.

Este important sa intelegem ca jandarmii nu se confrunta cu cetatenii. Rolul nostru este sa asiguram siguranta participantilor si a celorlalti, care nu au legatura cu protestele", a spus Marius Militaru.

La rândul său, Georgian Enache, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, a spus: "Obligatia noastra legala este de a fi prezenti maine in Piata Victoriei si de a dispune toate masurile, astfel incat sa putem asigura un echilibru si conditii optime de desfasurare a manifestatiei.

Scopul misiunii noastre este acela de a mentine un climat de normalitate, de ordine si de siguranta. Avem obligatia sa asiguram siguranta tuturor celor care participa sau nu la protest. Maine, activitatile cotidiene trebuie sa se desfasoare in mod normal, fara a fi afectat dreptul de a circula liber sau transportul public.

Dispozitivul va fi dimensionat gradual, in functie de numarul de participanti. Vom creste gradual acest efectiv, incat sa ne putem indeplini obiectivul".

Protestul românilor din Diaspora este anunțat pentru vineri, 10 august, în Piața Victoriei, din București.