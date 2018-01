Jaf ca-n filme într-un oraș din România. Hoții au intrat prin tavan

Jaf ca-n filme la Reșița unde hoții au spart tavanul unei bijuterii și au fugit cu un kilogram de aur.

Persoane deocamdată neidentificate au pus mâna pe o adevărată avere după ce noaptea trecută au spart o bijuterie din Reșita. Hoții au intrat prin tavan, pe care l-au găurit în timpul zilei de duminică din apartamentul situat deasupra bijuteriei și salonului de coafură învecinat, scrie expressdebanat.ro.

„Știam că în apartamentul de deasupra nu locuiește nimeni de foarte multă vreme. Ieri au săpat cu picamerul toată ziua. Am auzit zgomote puternice, dar am bănuit că a cumpărat cineva apartamentul și că s-a apucat de renovat. De fapt, ei au pregătit spargerea. Au făcut o gaură de vreo 50 de centimetri prin care au pătruns în interior. Am înțeles că au furat aproape un kilogram de aur în bijuterii”, a povestit pentru expressdebanat.ro una dintre angajatele salonului.

Dinu Nicorici, reprezentantul Poliției din Caraș-Severin, a confirmat spargerea, fără a putea oferi însă prea multe detalii.

Poliția e în alertă.