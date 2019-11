Iubita unui star din Liga 1, acuzată de înșelăciune!

Probleme mari pentru iubita unui jucător cunoscut din Liga 1.

Iubita lui Alexandru Cicâldău, Cristiana Mercioniu, este în mijlocul unui scandal uriaș. Aceasta este acuzată că a dat țepe familiilor care au vrut să plece în vacanțe în Europa.

„Am ajuns noaptea în aeroport cu fetița și soțul, iar la check cei de acolo nu ne găseau pe nici o listă. Inițial am crezut că este o eroare de sistem, însă după ce am sunat la hotelul unde trebuia să fim cazați și am aflat că pe numele nostru nu există nici o rezervare ne-am dat seama că este o țeapă.”

