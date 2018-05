Israelul avertizează: Iranul a depăşit o "linie roşie" prin activităţile din Siria

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat joi că Iranul a depăşit o "linie roşie" prin activităţile din Siria, argumentând că armata israeliană a lansat bombardamentele ca reacţie la un atac iranian, deşi unii analişti sunt sceptici că armata iraniană a iniţiat confruntările.

"Ieri, am transmis un mesaj clar regimului Bashar al-Assad: acţiunile noastre vizează forţele iraniene din Siria. Dacă sirienii vor acţiona împotriva noastră, vom lua măsuri împotriva lor. Iranul a depăşit o linie roşie, iar noi am rispostat proporţional. Armata israeliană a efectuat bombardamente intense împotriva poziţiilor iraniene din Siria. Datorită disponibilităţii defensive şi ofensive a trupelor noastre, acţiunea iraniană a eşuat", a declarat joi Benjamin Netanyahu, citat de cotidianul The Jerusalem Post.

Guvernul israelian susţine că bombardamentele în Siria au fost efectuate după ce efectivele iraniene de pe teritoriul sirian au lansat 20 de rachete spre o zonă aflată sub control israelian din regiunea Înălţimile Golan.