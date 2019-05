Ion Ţiriac, într-o imagine de zile mari la Roland Garros

Ion Tiriac

Ion Ţiriac a văzut "pe viu" meciul dintre Sorana Cîrstea şi Aliona Bolsova, la Roland Garros. Galeria Foto.

Omul de afaceri, deţinătorul turneului de la Madrid, a stat singur, la capătul unei gradene, în înaltul tribunei, departe de spectatorii obişnuiţi. Astfel, Ion Ţiriac a văzut eşecul înregistrat de Sorana, 6-7.6-7.

Imaginea cu Ion Ţiriac este în Galeria Foto. Sursa foto: prosport.ro

"Am jucat cu ruptură de abdoment. Mi s-a-ntâmplat încă din primul tur, dar am încercat să trag de mine și să joc și turul doi pentru că mi se părea că am o șansă și un culoar favorabil. E o accidentare destul de serioasă, o ruptură de gradul trei, de vreo doi centimetri. M-a împiedicat să joc ce voiam", a spus Sorana Cîrstea pentru Digisport.