Ion Tiriac dă o nouă lovitură financiară FABULOASĂ!

Ion Tiriac dă o nouă lovitură financiară

Reprezentantii turneului de la Madrid, patronat de Ion Tiriac, au confirmat ca au batut palma cu autoritatile pentru a pastra turneul de tenis in Capitala Spaniei.

Dupa ce Ion Tiriac a amenintat in mai multe randuri ca va muta turneul daca nu i se vor indeplini conditiile, lucrurile s-au calmat.



Feliciano Lopez, directorul turneului patronat de Tiriac, a confirmat astfel informatiile din presa iberica referitoare la acordul existent.



"Turneul este foarte bine in Madrid si speram ca in curand sa facem anuntul oficial cu privire la prelungirea contractului. Nu exista nicio problema", a afirmat Feliciano Lopez, scrie ziare.com.

Presa din Spania a scris, inca din urma cu doua saptamani, ca turneul de tenis va continua in capitala pana in 2031.



Intelegerea ii va aduce astfel lui Tiriac un total de 81 de milioane de euro in perioada 2021-2031. Tiriac incaseaza acesti bani deoarece prezenta turneului in Madrid aduce un plus de imagine orasului si impulsioneaza turismul.