Ion Ţiriac, anunţ surprinzător în privinţa Simonei Halep

Jucătoarea de tenis Simona Halep va susține financiar o echipă de hochei pe gheață de juniori, care îi va purta numele, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, Ion Țiriac, cel care a construit la sfârșitul anului trecut un patinoar la Otopeni.

La acest patinoar au avut loc mai multe selecții pentru copii, în urma cărora au fost formate pentru moment două echipe, susținute de sponsori. În viitorul apropiat se vor mai crea încă două sau trei echipe, una urmând să fie susținută de jucătoarea română de tenis, conform Agerpres.

"Sunt mândru și fericit că după nici un an îi avem pe gheață pe acești copii care fac 4-5 antrenamente pe săptămână. I-am văzut acum și am rămas stupefiat. Se vede că acești copii au un viitor în hochei. Sunt două echipe și vom mai face. Aceste echipe sunt susținute de sponsori. Iar pentru o rațiune pe care eu nu am înțeles-o, Simona Halep vrea echipa ei de hochei. Iar acești sponsori plătesc întreținerea acestui patinoar. Echiparea unei întregi echipe nu te costă mai mult de 10.000 de euro, cu tot cu patine, apărători, crose și așa mai departe. Eu nu știu cum să le sărut mâinile acestor sponsori, pentru că acest patinoar costă pe an undeva la 6-700.000 de euro", a menționat Țiriac.

Fost jucător de hochei și tenis, Ion Țiriac a menționat că dorește să construiască tot la Otopeni, în apropierea patinoarului, o universitate cu un campus care să inclusă mai multe arene de sport, terenuri și bazine. El a menționat că pune la dispoziție pentru acest proiect 100 de milioane de euro și terenul, dar dorește ca și statul să se implice și să investească "un mizilic de 150-200 de milioane de euro".

"Acest patinoar a costat 3,5 milioane de euro cu parking cu tot, dar fără teren, care era al meu. Dar statul are teren să facă ce vrea. Deci se poate. Problema este legea aceea de asociere public-privat, care trebuie să se facă. Dar e de discutat acum despre faimosul 'camp', despre universitatea pe care eu și familia mea vrem să o facem aici. Banii noștri i-am pus de o parte, terenul l-am pus de o parte, ne mai trebuie un mizilic de 150-200 de milioane de euro (n.r. — de la stat). Că suta noastră de milioane am pus-o, dar trebuie să vină alături și țara, Guvernul, pentru că universitatea rămâne aici. Și atunci facem un camp la fel ca în Statele Unite, pentru că în Europa sunt foarte puține. Un camp cu patinoar, cu bazin olimpic, cu stadion, cu pistă de atletism, cu o sală de 3.500 de locuri, cu poligon de tir, cu 10 terenuri de baschet, cu 12 de volei, cu 30 de tenis dintre care 7 acoperite, cu cămin de 60 de locuri la tenis. Dacă eu am un pic de succes la Bruxelles, pentru că personal mă voi duce acolo, atunci în trei ani universitatea e aici", a adăugat Țiriac.

Eduard Pană, primul jucător român de hochei inclus în International Ice Hockey Federation Hall of Fame, s-a ocupat alături de un grup de antrenori de selecția copiilor la patinoarul din Otopeni. El a declarat că acești copii reprezintă viitorul hocheiului românesc. "Pe acești juniori i-am selecționat din 136 de copii care la vremea respectivă nici nu știau să meargă pe asfalt. Dar încet-încet, cu profesioniști, am reușit să avem aceste două echipe. Acum sunt 36, dintre care și 14 fete, dar vor fi 46 pentru că se va alătura și domnișoara Simona Halep. Îi mulțumim că se va alătura hocheiului pe gheață. Vom face și echipa Simona Halep. Vor fi mai multe echipe așadar, care vor avea asigurate gheața, echipamente și restul", a adăugat Pană, fost secretar general al Federației Române de Hochei.