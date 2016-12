Ion Iliescu, prima reacție după ce a fost inculpat în Dosarul Mineriadei: N-am nimic să îmi reproșez

Fostul președinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanității în Dosarul Mineriadei, a declarat pentru Digi24 că nu are ce să își reproșeze. "Voi fi chemat, voi dialoga, voi răspunde, care este problema?", a afirmat Iliescu, spunând că parchetul cercetează, probabil, în urma primirii unor sesizări.

"Nu este prima dată cînd se agită chestiile astea. Ce dovezi? Dar care este problema? E o chestiune care s-a petrecut în 1990, am trecut peste ea, am avut alternative la guvernarea țării. Vor oamenii să..., probabil au primit ceva solicitări să cerceteze. Să cerceteze, care este problema? Voi fi chemat, voi dialoga, voi răspunde, care este problema? Nu este nicio problemă. Eu știu care este rațiunea redeschiderii discuției, că este o treabă care s-a petrecut acum douăzeci și șapte de ani, dar mă rog. Probabil au primit sesizări, oamenii sunt datori să cerceteze, să ducă lucrurile până la capăt", a declarat Ion Iliescu.



Întrebat de Digi24 dacă are ceva să își reproșeze din acea perioada, Iliescu a răspuns: "Eu nu am să-mi reproșez nimic din nicio perioadă".