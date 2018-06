Iohannis îl contrazice pe Tusk privind relaţia cu SUA

Iohannis îl contrazice pe Tusk

Klaus Iohannis nu este atât de pesimist cu privire la relația cu SUA, precum este Donald Tusk, presedintele Consiliului European! Preşedintele României spune că el a militat pentru întărirea legăturii transatlantice, după ce şeful Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat liderii Uniunii Europene să se pregătească pentru cel mai sumbru scenariu în raport cu Statele Unite.

"Noi nu suntem asa pesimisti precum domnul Tusk. Nu stiu de ce e asa pesimist. Si ieri m-am exprimat clar, si nu am fost singurul, pentru intarirea relatiei transaltraltice.

Si dl Stoltenberg (secretarul general al NATO - n.red.) a subliniat ca nu e un fir singular, o relatie are mai multe fire, unele slabesc, altele se intaresc.

De exemplu, fondurile alocate din SUA pentru fortele armate in Europa au crescut cu 40%. Relatia pe securitate este in continua consolidare", a sustinut presedintele Klaus Iohannis, vineri, la Bruxelles.

Seful Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat liderii Uniunii Europene sa se pregateasca pentru cel mai sumbru scenariu in raport cu SUA.

"In ciuda eforturilor noastre neincetate de a mentine unitatea Occidentului, relatiile transatlantice se afla sub o presiune imensa din cauza politicilor presedintelui Trump. Cred ca in timp ce trebuie sa speram pentru ce e mai bine, trebuie sa ne pregatim pentru cel mai sumbru scenariu", a afirmat Donald Tusk, intr-o scrisoare adresata liderilor UE inaintea summit-ului Consiliului European.