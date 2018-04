Iohannis, după episodul cu "Dragnea şi evreii": "Este caraghios să fiu eu acuzat de antisemitism"

Preşedintele Klaus Iohannis a avut o reacţie după ce a rostit fraza "Cine ştie ce înţelegere are domnul Dragnea cu evreii". Astfel, preşedintele a spus că nu consideră că sintagma este de natură să jignească comunităţile de evrei şi a punctat că "este caraghios şi deplasat ca eu să fiu acuzat de antisemitism". Pe de altă parte, preşedintele şi-a cerut scuze dacă cineva s-a simţit ofensat.

"Sa fiu eu acuzat de antisemitism mi se pare caraghios, amuzant, nu stiu pe ce ce bazeaza aceste critici. Am fost laudat si decorat de evrei, in afirmaţia mea nu am folosit afirmatii peiorative, dar daca cineva se simte ofensat, imi cer scuze. Era o întrebare retorică, nu a fost cu scopul de a jigni comunităţile de evrei", a menţionat Klaus Iohannis.