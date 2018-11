Iohannis, atac dur la Dragnea: "Asta se întâmplă dacă un infractor ajunge în vârful statului"

Iohannis atac voalat la Dragnea în scandalul valiza

Președintele României, Klaus Iohannis, a ţinut la Palatul Cotroceni un discurs în cadrul conferinței „Educația rescrie povestea". A fost un moment pentru o serie de atacuri dure la adresa lui Liviu Dragnea, atât în timpul discursului, cât și după.

În contextul în care tot mai mulți lideri ai PSD acuză faptul că nu pot duce la capăt marile proiecte din cauza UE, Iohannis susține că această găsire a unui vinovat extern reprezintă o dezinformare a politicienilor pentru a-și ascunde propriile nereușite.

"Ne confruntăm, din ce în ce mai des, și cu amenințări specifice contextului actual, care riscă să pună în pericol chiar democrația și statul de drept. Fenomenul fake news, și ieri am avut un exemplu de paradă, manipularea de orice fel a informației de interes public și un populism crescut, care amăgește cu minciuni și promisiuni prea puțin sustenabile, sunt potențiale pericole la adresa democrației. De exemplu, auzim în ultima perioadă cum că Uniunea Europeană ar fi vinovată pentru diferitele probleme din România.

De fapt, asemenea afirmații nu reprezintă decât modul unor politicieni de a-și ascunde propriile eșecuri și de a găsi un vinovat de serviciu. Riscul este ca, din lipsa unor cunoștințe legate de relația și statutul României în Uniune, astfel de atacuri să devină, pe undeva, credibile. Singura formă de imunizare împotriva populismului și a demagogiei este educarea copiilor și a tinerilor în ceea ce privește drepturile, libertățile și responsabilitățile pe care le au, precum și în ceea ce privește modul în care funcționează statul și economia", a spus Iohannis.

Klaus Iohannis a lansat, marți, un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, după ce liderul PSD a prezentat, ieri, două valize care contineau, printre altele, articole privind cauze in care ar fi fost vizat Klaus Iohannis.

"Asta se întâmplă dacă un infractor ajunge în vârful statului iar acest infractor, Liviu Dragnea, care s-a cocoţat în vârful partidului şi al statului progresează, din pacate nu în domeniul calităţii, al statului de drept, ci în domeniul fake news. Ce a prezentat ieri este ceea ce astăzi se numeşte fake news. Nu pot să nu menţionez valizele şi constat cu tristeţe că şi în acest domeniu politica românească s-a schimbat. Am avut Caragiale mai demult cu O scrisoare pierdută, apoi acea faza ciudată cu bileţelul roz pierdut şi regasit. Am ajuns la faza cu valize. Aşa se întâmplă când un infractor ajunge in varful staului, a spus Klaus Iohannis.