Ioan Rus: "PSD s-a prăbuşit în adevăratele sondaje! Ţuţuianu are dreptate!"

Fostul ministru al Transporturilor este de părere că Liviu Dragnea şi-a bătut joc de referendum, iar PSD nu mai este în stare să facă ceea ce îşi propune. Motivele căderii în sondaje ar fi, în opinia lui Rus, scandalurile interne și guvernele din ce în ce mai slabe pe care le girează partidul. ”Este imposibil să îți stabilizezi sau să îți crești capitalul politic când comiți toate aceste enormități", spune fostul ministru. Ioan Rus este de acord și cu afirmațiile lui Adrian Țuțuianu, care și-a criticat dur colegii în ședința Comitetului Executiv.

"Povestea cu referendumul eșuat ne arată că, într-adevăr, PSD s-a prăbușit sub 30% în adevăratele sondaje, nu știu dacă la 27-28%, dar sigur se află sub 30 %. Am auzit că asta susține și Adrian Țuțuianu – are dreptate. După atâtea convulsii, scandaluri, crize, prăbușirea PSD este firească. Să nu uităm că, de aproape doi ani, PSD girează formule guvernamentale din ce în ce mai slabe, mai proaste, toate aceste erori și derapaje majore au spulberat imaginea și electoratul partidului. Este imposibil să îți stabilizezi sau să îți crești capitalul politic când comiți toate aceste enormități. Repet: PSD s-a prăbușit sub 30%”.