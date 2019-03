Ioan Mircea Pașu: "De ce ți-e "dat", nu scapi!"

"Mazilit" de actualii lideri PSD, Ioan Mircea Pașcu lansează atacuri pe bandă rulantă. El susține că a fost atacat de "unii" din PSD, fără a-i nominaliza, și le transmite că vechimea sa în partid este mai mare "decât a ambilor luați la un loc" și că numai în Parlamentul European a strâns mai mulți ani decât au strâns cei doi în Parlamentul României.

După ce în urmă cu două zile i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, că "fiecare pasăre pe limba ei piere", acum Ioan Mircea Pașcu, scos de pe lista PSD pentru europarlamentare, vorbește despre atacuri ale unora din partid și are un nou mesaj tăios, pe Facebook:

"Stau și mă întreb dacă “sacrificiile rituale” au funcționat vreodată, din simplul motiv că de ce ți-e “dat” nu scapi ... Cel mai adesea se întâmplă ce trebuia să se întâmple, în ciuda “sacrificiilor rituale” pe care le-ai făcut ...(Și nu vorbesc în termeni individuali, ci colectivi, de ... “Grup”).

Multă lume ma întreabă - am avut și câteva solicitări de interviuri de la mijloace media prestigioase, pe care le-am declinat cu delicatețe - de ce nu reactionez la atacurile unora care au simțit nevoia sa își “pună pieptul in calea așa-zilelor gloanțe” pe care, chipurile, le-as fi tras ... Le răspund ca motivul este unul cât se poate de simplu: pe de o parte, vechimea mea în partid este mai mare decât a ambilor luați la un loc, pe de alta, numai în Parlamentul European eu am strâns mai mulți ani decât au strâns cei doi in Parlamentul României ... tot împreună".