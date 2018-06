Investițiile în economie cresc, dar nu în industrie, comerț și servicii. Unde intră banii?

Bonusuri uriaşe la companiile de stat, pentru profituri mici

Investiţiile nete realizate în economia naţională au fost de 15,79 miliarde de lei în primul trimestru din acest an, în creştere cu 14,3% faţă de perioada similară din 2017, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Este o creștere semnificativă pentru primul trimestru, dar este neclar în ce sectoare ale economiei au intrat banii.

Investițiile în construcții au scăzut cu 3,8% față de perioada similară a anului trecut, informează INS.

În același timp, investițiile în industrie au scăzut ca pondere de la 35,3% la 32,9%, iar investițiile în comerț/servicii s-au redus de la 30,4% la 23%.

Sectoarele pe plus la capitolul investiții în acest an sunt: agricultura și "alte ramuri". Pariul pe agricultură care a ridicat mizele în acest an depinde de "loteria" vremii, iar semnele până acum nu sunt cele mai bune ca să vedem efecte spectaculoase în PIB-ul de la finele anului.

Ce înseamnă "ALTE CHELTUIELI"? Lista acestora, potrivit INS: cheltuieli pentru lucrări geologice şi de foraj, pentru cumpărarea animalelor de muncă, de producție şi reproducţie, plantaţii de viţă de vie, pomi, impăduriri, cheltuieli pentru achiziţionarea obiectelor de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe, cheltuieli pentru studiile de cercetare şi proiectare legate de obiectivele de investiţii şi pentru serviciile aferente transferului de proprietate.