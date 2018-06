Intrare liberă pentru tineri la Untold şi Neversea. Aceştia au de îndeplinit o singură condiţie

Tinerii pot intra fără niciun leu la Untold şi Neversea, două festivaluri extrem de apreciate de iubitorii muzicii. Ce trebuie să facă tinerii? Simplu. Să ia nota 10!

Organizatorii Untold și Neversea continuă și în acest an tradiția de a oferi gratuitate la cele două festivaluri tinerilor care iau 10 la examenul de bacalaureat.

Pe lângă participarea gratuită la cele mai atractive festivaluri din Europa, absolvenții de 10 vor primii fiecare și câte un voucher în valoare de 500 de ron din partea Kaufland România.

În plus, toți cei care s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea din vară, vor putea achiziționa abonamentul cu reducere la cele două festivaluri, începând din 7 iunie: la Untold la prețul special de 499 de lei plus taxe, din prețul final de 650 lei + taxe al abonamentului, iar la Neversea, la prețul special de 399 de lei plus taxe, din prețul final de 550 lei + taxe al abonamentului.

Toți absolvenții care doresc să participe la campanie trebuie să acceseze link-ul http://untold.com/bacde10.

În campania de anul trecut 81 de absolvenți care au promovat examenul de Bacalaureat cu nota 10 au primit abonamente cadou la cele mai tari petreceri ale anului 2017. Alți peste 4000 de tineri au primit reducere la abonament.