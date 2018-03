Interviu cu șeful Federației Europene de Judo: România ar putea organiza CE de Judo din 2020

România are toate șansele să organizeze Campionatul European de Judo pentru Seniori din 2020. Anunțul vine de la Șeful Federației Europene de Judo, Serghei Soloveychik. Acesta a fost la București, unde împreună cu președintele federației române, Cozmin Gușă, a inspectat locațiile care ar putea găzdui campionatul. Urmăriți un interviu exclusiv acordat Realitatea TV de către șeful federației europene.

Bodgan Muzgoci: Domnule președinte, în primul rând bine ați venit în România. Știu că nu e prima dată când sunteți în țara noastră. Așadar, domnule președinte, este o onoare pentru mine să fiu în fața dvs. Care este scopul vizitei dvs. de acum în România?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a vorbi despre judo. Sunt aici din cauza prieteniei și a bunelor relații pe care le am cu Federația Română de Judo și cu președintele acesteia, dl. Cozmin Gușă. Datorită lui sunt aici și împreună am inspectat locații în care ar putea fi organizat Campionatul European de Judo-Seniori din 2020. Este o oportunitate mare pentru România, pentru judo, dar vă pot spune că sunt și alți candidați, candidați puternici, cum ar fi Ungaria, Cehia, Rusia, Serbia, care la rândul lor își doresc să organizeze acest eveniment important. În ultimul timp, judo-ul s-a dezvoltat foarte mult. Am fost împreună în Budapesta, anul trecut, la Campionatul Mondial de Judo și am văzut cu toții cât de mult a crescut judo. Judo este unul dintre cele mai populare sporturi și cred că se apropie ca popularitate de tenis. Așa că acum este foarte onorant să găzduiești un asemenea eveniment și sper din tot sufletul să avem acest eveniment în România dar, ținând cont de concurență, vom vedea. Astăzi am vizitat locuri diferite și îmi place ideea domnului Cozmin Gușă de a transforma Pavilionul Central Romexpo în sala de competiții a Campionatului European de Judo. Am stat de vorbă cu specialiști, cu reprezentanții autorităților și am discutat aceste posibilități. Acesta este principalul motiv al vizitei mele aici.

BOGDAN MUZGOCI: Credeți că România are ceea ce îi trebuie pentru a organiza un campionat atât de mare și important?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: România are judokani cu inimă mare pentru că aveți tradiții minunate. Astăzi m-am întâlnit și cu Alina Dumitru, a fost o plăcere mare pentru mine și o surpriză frumoasă. Știu că pentru a organiza un eveniment de cel mai înalt nivel avem nevoie desigur de profesionalism dar și de spirit și inimă de judoka și voi aveți aici în România totul. Președintele este capabil să organizeze, cu echipa pe care o are, orice eveniment. Fie că vorbim despre un eveniment european și sunt sigur și un eveniment internațional, cum ar fi un campionat mondial. Așa că vor cântări doar posibilitățile și decizia finală în funcție de competitivitatea celorlați candidați.

BOGDAN MUZGOCI: Anul trecut, România a fost gazda Bucharest Judo Open 2017. Cunoașteți ceva despre acea competiție? Cunoașteți judoka din România?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Desigur. Dacă vorbim de acest eveniment, Cupa Europeană. Mă întrebați mai devreme despre posibilitățile de organizare. Cred că România are mare experiență, din cauza acestui eveniment internațional pe care l-ați organizat, chiar dacă în acest moment nu putem spune că aveți deocamdată judoka români de talie olimpică, cum a fost Alina Dumitru cu ani în urmă, dar sunt sigur că aveți judokani cu potențial. Judo-ul european este de asemenea dezvoltat. Dacă ne gândim la ultimul campionat mondial, judoka europeni au avut cele mai bune rezultate în concurență cu asiaticii : coreenii, japonezii. Am avut mai multe medalii per total. Se vede așadar că în Europa concurența e mare și cred că această concurență ne oferă oportunități de a avea medaliați și campioni la jocurile olimpice iar România este de asemenea pe lista cu atleții care ar putea avea această oportunitate. Nu vă pot spune cine pentru că e imposibil dar majoritatea țărilor europene au această șansă, de a câștiga medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo iar România este și ea printre candidați.

BOGDAN MUZGOCI: Anul trecut, la Budapesta am văzut japonia câștigând tot. Ce se petrece acolo în Japonia cu judo?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: În primul rând, Japonia este țara mamă a judo-ului, unde judo a apărut și s-a dezvoltat foarte bine. Are un milion și jumătate de judoka, cei mai buni antrenori care lucrează nu doar cu echipa națională ci și cu cluburile și copiii. Au un sistem foarte bun, tradiție. Știți că japonezii sunt oameni foarte concentrați, așa că pot sta în genunchi de exemplu, foarte mult, iar europenii nu pot, simt nevoia să se miște. Sunt multe avantaje. Dar din nou vă spun că, europenii au și ei alte avantaje cum ar fi puterea, acum avem și noi antrenori foarte buni, și sunt sigur că putem să repetăm experiența de la Jocurile Olimpice anterioare, când Europa a câștigat cele mai multe medalii. Acum, la început, japonezii au fost într-adevăr locul 1 la Budapesta și vor continua să fie lideri, dar întrebarea e cum vor fi pregătiți sportivii la Jocurile Olimpice. Acum totul e posibil. Putem câștiga, putem pierde, dar contează ca în ultimul moment să fim în cel mai înalt punct al forței și pregătirii. Jocurile Olimpice sunt un eveniment unde se pot întâmpla lucruri la care nu te aștepți. Pentru că apar chestiuni ce țin de starea de spirit, pregătirea din ultimul moment, de emoții, de nervozitate, cine se poate controla sau nu. Vom vedea. Ultimul moment e cel mai important. Așa că acum e puțin prea devreme să ne gândim. Desigur, așa cum ați spus, la campionatul de la Budapesta, ai noștri nu au performat la fel de bine ca japonezii, dar nu ne îngrijorează prea mult acest lucru.

BOGDAN MUZGOCI: Judo-ul ne-a oferit un spectacol mare la Budapesta, pe care l-am văzut cu ochii mei, și nivelul judo-ului s-a îmbunătățit în ultimii ani. Nivelul competițiilor din întreaga lume. Cum încercați să atrageți copiii, tinerii pe tatami?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Dacă vorbim despre performanță ,pot spune că marele pas a fost făcut de Federația Internațională de Judo, condusă de președintele acesteia, Marius Vizer. A fost ideea acestuia, de a organiza un tur de evenimente, Grand Slam, Grand Prix, Masters, care repetă sistemul din tenis, de a aduce bani, premii în bani. Cu 15 ani în urmă erau puțini care chiar credeau că asta se poate întâmpla cu adevărat. Dar acum vedem că e o realitate și cred că Marius și echipa lui au făcut o treabă extraordinară. Și datorită acestui lucru vedem astăzi judo-ul mai aproape de cele mai populare sporturi din lume. Despre copii pot să spun, în primul rând, că bunul exemplu este foarte important. Dacă în România avem lideri cum ar fi Croitoru (Mircea), Alina (Dumitru) și alții, cu siguranță aceste nume atrag copii către dojo și totodată și părinții care vor să își vadă copiii asemenea acestor modele. Și judo e un sport minunat pentru că judo îi învață pe copii să fie respectuoși, să fie onești. Nu doar puternici psihic și fizic dar și să respecte adversarul și să își arate politețea. De fiecare dată vedem sportivii aplecându-se unul în fața altuia, pe tatami, în fața arbitrilor și a publicului. Este un sport care oferă o educație bună. Cred că părinții deștepți își vor duce copiii în dojo unde să practice judo pentru că își vor dori ca cei mici să fie cetățeni buni, oameni, bărbați și femei cu literă mare.

Bodgan Muzgoci: Care e următorul nivel în judo, de acum înainte?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Următorul nivel? Următorul nivel ar fi ca judo-ul să intre în școlile sportive peste tot în lume. Federația Internațională și cea Europeană au acest proiect. Acum e un proiect pilot în mai multe țări, nu doar în Europa, dar cred că în viitor, societatea va înțelege că judo este important nu doar pentru copii dar și că judo te poate învăța cum să cazi fără a te răni. Te poate învăța cum să îți salvezi viața și sănătatea. Sunt câteva exerciții. Să înveți să cazi e foarte important nu doar pentru judoka dar și pentru orice copil care face sport. Nu contează că e fotbal sau altceva. În al doilea rând e un sport educațional, care îi învață pe oameni să se respecte între ei. E foarte important. Și în al treilea rând, judo te poate ajuta să găsești echilibrul dintre puterea fizică și puterea spiritului. Cred că în viitor judo va veni în toate școlile la lecțiile de educație fizică și toată lumea va opta pentru judo. Nu neapărat pentru a face performanță, ci pentru ei. Cred că acesta este viitorul.

Bodgan Muzgoci: Cred că judo ne poate oferi o lecție de fiecare dată când urmărim o competiție sau o luptă între doi judoka. L-am văzut și pe Vladimir Putin și știu că sunteți din Rusia. De aici, din România se vede că e un bun judoka.

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Suntem foarte mândri că președintele Putin practică judo. Și de fiecare dată când vorbește despre judo spune că acest sport i-a creat personalitatea, caracterul. Este adevărat, e foarte important pentru noi și e un foarte bun exemplu și pentru părinți. De asemenea vedem că el folosește calea judo-ului și în politică. Sunt sigur că judo nu e doar pentru competiții ci și pentru viața de zi cu zi. Poți folosi principiile judo-ului în business, în politică, iar cel mai bun exemplu este președintele Putin.

Bodgan Muzgoci: Ei bine, vorbind despre politică, nu cred că onestitatea este un principiu prea des folosit de politicieni. Ce se întâmplă cu oamenii puternici și judo? Vedem mulți oameni puternici din lume practicând judo.

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Avem acum un alt președinte, președintele Mongoliei. A câștigat alegerile nu cu multă vreme în urmă. Și, la fel, provine din judo, sambo de fapt, și e un bun exemplu pentru că e un bun luptător. Spiritul său a fost creat de judo, de competiție și e foarte antrenat în luarea celor mai bune decizii pentru obținerea victoriei. Care e strategia? Dacă alegi calea cea mai scurtă, poate nu e și cea mai eficientă. Sau poate alegi calea cea mai lungă, dar poate mai eficientă. Totul e un calcul pe care ajungi să îl cunoști din copilărie. Folosirea oportunităților, a condiției fizice, a condiției psihice, calcularea drumului către victorie. Cred că aici e farmecul judo-ului.

Bodgan Muzgoci: Vedem în jurul judo-ului o legătură puternică între mediul de afaceri și cel politic. Este asta un lucru bun pentru judo?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Motto-ul federației Europene de Judo este Judo, sportul modern. Noi credem că suntem o familie. Când ați fost la Budapesta poate ați simțit asta. Fie că ești spectator, sportiv sau antrenor, toți oamenii care vin simt că e o legătură apropiată între ei și asta e important. Puteți simți sprijin din partea oamenilor care fac judo. De exemplu, dacă mergi într-o altă țară și întâlnești pe cineva care face judo, poți găsi repede sprijin. Am uitat să spun care e unul dintre avantaje când ați întrebat de ce e bun judo pentru părinți și copii. Această atmosferă de familie și legăturile puternice din judo există. De ce? Poate asta e magia judo-ului. Nu știu.

Bodgan Muzgoci: Magia judo-ului. Este adevărat. Am simțit asta. Sunteți aici în România cu un scop înalt. Cum ați aprecia eforturile depuse de FRJ pentru promovarea judo?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Aș vrea să îl felicit pe prietenul meu, președintele federației, pentru că se vede că federația este foarte activă în ultima vreme. Să organizezi Campionatul European trebuie să ai cu adevărat curaj, putere și cred că acesta e doar un exemplu. Sunt sigur că Federația face multe eforturi pentru promovarea judo-ului, are o mulțime de programe și cred că această echipă a federației poate. Cred că România poate fi unul dintre liderii Uniunii Europene de Judo și de ce nu ai lumii.

Bodgan Muzgoci: Vorbind despre judo la români, ați spus că pe câțiva îi cunoașteți. Avem o echipă puternică acum. Ce trebuie România acum să investească în acești judoka?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Cred că ... Vă referiți la pregătirea campionilor? Cum creezi un campion? Cred că fiecare antrenor are rețeta proprie. Un sparring bun, când ai un sparring bun, sigur poți fi puternic. Când ai un exemplu bun, sigur tragi să fii aproape de el. Poate asta este secretul. În judo e bine să ai un oponent. În timpul sparring-ului există avantaje de ambele părți. Când îți ajuți oponentul...partenerul de fapt, căci, termenul "oponent" nu e corect în judo. Îți ajuți partenerul și partenerul te ajută pe tine. Creșteți împreună. Azi e unul puternic, mâine poți fi tu mai puternic decât el. De fapt aici e creșterea. Crești nu doar fizic ci și psihic. E foarte important.

Bodgan Muzgoci: Ce ar trebui administratorii să facă?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Administratorii trebuie să administreze. Cred că trebuie să fie inteligenți să facă judo în administrație. Să găsească cea mai bună strategie. Să decidă care este scopul pe care vor să îl atingă și care e cea mai bună cale. Cea mai bună cale poate fi mai bună, mai scurtă, mai înceată, dar să fie cea mai bună. Cea mai bună este cea în concordanță cu scopurile tale.

Bodgan Muzgoci: Ce văd politicienii în judo? Ați vorbit mai devreme despre Vladimir Putin, despre alți lideri din lume. Au ceva de învățat din judo?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Sigur! Cred că trebuie în primul rând să fie mai umani, să aibă mai multe valori umane și calități. Să fie mai prietenoși și să se gândească la următoarele generații pentru că există strategie. Strategia nu e despre ziua de mâine. Strategia e despre viitor. Dacă politicienii.. E părerea mea proprie. Dacă s-ar gândi la generațiile de după, ar putea oferi oamenilor o viață mai bună. Nu să se gândească doar la ziua următoare. Sunt un judoka și îmi place această cale. Cineva zicea că șahul este la fel de important. Eu vorbesc despre judo și cred că judo poate să îți pregătească mintea, corpul și strategiile.

Bodgan Muzgoci: Cât de popular e judo în Rusia?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Am avut succes la ultimele Jocuri Olimpice și cred că, în ultimii 18 ani, numărul judoka s-a dublat. Crește și e meritul sportivilor noștri, al exemplului președintelui Vladimir Putin. Popularitatea crește.

Bodgan Muzgoci: Credeți că popularitatea judo-ului va crește după 2020?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Cred. Japonia este țara mamă a judo-ului. Ne pregătim pentru Jocurile Olimpice. Fiecare copil care face judo din țară știe că Jocurile Olimpice vor fi la Tokyo și asta e bine. E o ocazie bună pentru noi să promovăm judo. Putem să folosim această oportunitate. E ca în judo. Putem să folosim această oportunitate să atacăm. Ca și în joc nu știi dacă mai putem avea această ocazie din nou. E de asemenea un principiu să o faci la momentul potrivit, să pui toată energia în această clipă. Nu să aștepți o altă ocazie. Poate nu se va mai petrece în viitor. Avem o ocazie să promovăm acum sportul nostru. Trebuie să o facem și o vom face. Vom vedea cât de bun e judo-ul nostru.

Bodgan Muzgoci: Care sunt diferențele între judoka japonezi și judoka europeni? Vom vedea aceste diferențe acolo? Pe terenul lor?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: O vedem de fiecare dată. Dar din nou... Avem o structură diferită a corpului, a mușchilor. Asiaticii și europenii sunt diferiți fizic. Dar pe primul loc e spiritul. Cine are cel mai puternic spirit acela va fi câștigătorul.

Bodgan Muzgoci: Credeți că europenii vor fi în top?

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Cred că da. Credeți că suntem mai buni decât ei? Nu! Nu putem spune că suntem mai buni! De asemenea, dacă astăzi câștigi, mâine o iei de la capăt. În anumite momente ești pe podium, asculți imnul, primești medalia, dar când cobori, o iei de la zero. Sunt mulți oponenți care sunt mereu buni și au aceleași șanse să te invingă, așa că trebuie să dovedești că ești mai bun așa că începi din nou. Așa e viața și așa e judo. Nu suntem mai buni acum, dar trebuie să fim mai buni la momentul Jocurilor Olimpice. Acesta este targetul nostru. Credeți că vor apărea și surprize atunci? De fiecare dată. Jocurile Olimpice sunt mereu surprinzătoare. Ați văzut, un judoka italian a fost campion la ultimele Jocuri Olimpice. Rusul de asemenea. Nimeni nu se aștepta că va câștiga și că va fi un campion. De fiecare dată sunt unele surprize. E bine. Acesta este sportul. Și e o bucurie și din cauza acestor surprize. Jocurile Olimpice sunt foarte speciale datorită multelor surprize pe care le oferă.

Bodgan Muzgoci: Poate vom vedea o surpriză și din partea României.

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Sper să avem surprize și nu doar surprize. Unii români vor fi pregătiți să aducă medalii. Minimum 2 medalii. Dar vă doresc cât de multe posibil. Aveți două și cred că aveți șanse. Le doresc celor de la federație și românilor succes și medalii, să se bucure de sport și de campioni. Toate cele bune. Gândiți-vă la judo. Citiți câteva cărți, urmăriți filme și aflați că judo poate e calea prin care să vă educați copiii. Gândiți-vă la asta căci are sens. Recomand.

Bodgan Muzgoci: Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Știu că sunteți un om ocupat și vă mulțumesc că ați fost aici.

SERGHEI SOLOVEYCHIK: Multumesc mult și eu. E o plăcere să îmi întâlnesc prietenii din București. Iubesc acest oraș, această țară, acești oameni. Pentru mine e o mare plăcere să fiu aici. Mulțumesc foarte mult.