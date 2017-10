Inspecția Judiciară s-a sesizat în cazul controlului efectuat de instituţie la DNA

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu, miercuri, după ce Elena Rădescu, coordonatorul echipei care a efectuat verificările la Direcția Națională Anticorupție, a afirmat că a mers pentru a comunica ordinul de control cu o mașină trimisă de DNA, pentru că autoturismele Inspecției "mergeau la coafor".

"Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu ca urmare a afirmațiilor făcute de doamna inspector judiciar Elena Rădescu la un post de televiziune", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IJ, Alin Alexandru.

Surse din IJ au precizat că Elena Rădescu nu ar fi cerut în ziua respectivă nicio mașină de la Inspecția Judiciară.

"La ora 15.00, pentru că ăsta a fost singurul control care s-a efectuat într-un termen foarte scurt de la data emiterii. Adică s-a dispus controlul pe 3 și pe 17 trebuia să înceapă. De obicei, pentru asemenea controale se acordă un termen de cel puțin o lună de zile. Aici s-a acordat termen două săptămâni. Când s-a emis ordinul, am anunțat că trebuie să comunicăm ordinul cu obiectivele de control pentru că nu aveau timpul material să pregătească documentele, tabelele și tot ce ceream noi. Și atunci, la ora aceea, 14, aproape 15, nu mai era nicio mașină de la Inspecție (Inspecția Judiciară — n.r.). Am sunat: Doamnă, s-a emis ordinul. Și atunci dumneaei a zis: Vă trimit o mașină să aduceți ordinul, să văd și eu ce pregătesc. Astea nu se fac de azi pe mâine. Și asta a fost situația. N-am avut nicio mașină, că mașinile noastre mergeau la coafor și nu mai știu unde. Și am zis: Trimiteți mașină!", a declarat Elena Rădescu la Antena 3.

Pe 16 octombrie, inspectorul-șef adjunct al Inspecției Judiciare, Gheorghe Stan, a precizat, în cadrul Secției pentru procurori a CSM, că Elena Rădescu s-ar fi deplasat anterior la sediul Direcției Naționale Anticorupție fără a se consulta cu membrii echipei și fără a înștiința conducerea IJ, contrar regulamentului.

"La data de 3 iulie, doamna Rădescu, după emiterea Ordinului 71, s-a deplasat la sediul Direcției Naționale Anticorupție fără a se consulta cu membrii echipei de control și fără a înștiința conducerea Inspecției Judiciare. Conform procesului verbal pe care aceasta l-a întocmit ulterior acestei vizitei, se menționează că s-au purtat de către inspectorul judiciar cu procurorul-șef și cu adjunctul acestei, domnul Marius Iacob, discuții privind condițiile în care se va desfășura controlul și obiectivele stabilite. Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție judiciară nu prevede organizarea unei astfel de întâlniri", a declarat Gheorghe Stan.

El a explicat că dispozițiile legale impun echipei de inspectori judiciari solicitarea comunicării datelor și informațiilor necesare, în raport de obiectivele controlului conducerii Parchetului unde urmează să se efectueze verificările, printr-o adresă avizată de către șeful Direcției de Inspecție Judiciară pentru procurori.