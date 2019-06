Înregistrări șoc: Dodon ar fi propus federalizarea R. Moldova și ar fi admis că ia bani din Rusia

Publika.md, site-ul televiziunii controlate de Vlad Plahotniuc, a difuzat sâmbătă mai multe înregistrări compromițătoare pentru șeful statului, socialistul Igor Dodon. Dezvăluirile vin după ce partidul lui Dodon și blocul proeuropean ACUM au ajuns la un acord pentru formarea unei coaliții de guvernare, ce ar înlătura astfel partidul lui Plahotniuc din fruntea țării.

Anunțul socialiștilor lui Igor Dodon și al reformiștilor din blocul ACUM privind formarea unei coaliții de guvernare a generat reacția imediată a forțelor lui Vlad Plahotniuc, omul care controlează în prezent executivul de la Chișinău.

Trei înregistrări video difuzate de Publika.md, instituție de presă controlată de Plahotniuc, ar arăta că președintele Igor Dodon a invitat mai întâi Partidul Democrat într-o coaliție și a făcut unele propuneri și dezvăluiri șocante.

Una dintre înregistrări ar arăta că Dodon a cerut ca liderul PDM, Vlad Plahotniuc, să accepte federalizarea Moldovei. Dodon a venit cu aceste solicitări la sediul democraților, pe data de 7 iunie.

O altă înregistrare ar arăta că Dodon i-a promis lui Plahotniuc să-i închidă dosarele penale după ce semnează acordul de federalizare a țării.

O a treia înregistrare ar arăta că Dodon cere bani de la liderul PDM Vlad Plahotniuc și admite că primește de la ruși câte 700 000 de dolari pe lună.

Nu este clar dacă înregistrările sunt veridice.

Președintele Igor Dodon a anticipat, sâmbătă, apariția înregistrărilor.

„Stimați concetățeni, eu nu voi ceda. (…) Nu se poate să procedezi așa. Nu este corect. Iar dacă cineva s-a supărat că eu am fost categoric și am spus că dl Plahotniuc nu va fi prim-ministru și niciun fel de coaliție cu socialiștii nu va fi, pentru că eu nu voi semna decret de numire a lui Plahotniuc în funcția de prim-ministru, așa cum se solicita în cadrul unei coaliții PD-PSRM. Eu am spus că nu semnez. Calm! O să apară foarte multe lucruri, noroi. Ei, de obicei, așa procedează. Taie de-aici, pun dincolo, ei deja știu toate chestiile astea. Calm, liniștit haideți să trecem de ziua de astăzi. Încercarea de a mă presa să scriu cerere. Există și încercarea de a mă presa să scriu cerere de demisie. În acest caz apare un vacum: nu are cine semna prim-ministru, guvern și așa mai departe. Așa e mai simplu a stopa ceea ce s-a început în clădirea Parlamentului”, a declarat Igor Dodon înainte de a intra în sala de ședințe a Parlamentului, potrivit ZDG.md.