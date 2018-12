INFORMARE METEO de ultimă oră. Vremea schimbă foaia: ALERTĂ de ninsori viscolite - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o nouă informare meteo de vreme rea. Află, din materialul următor, cum va fi vremea în fiecare regiune a țării.

Potrivit ANM, în intervalul 22 decembrie, ora 05:00 – 23 decembrie, ora 18:00, se vor semnala precipitații mixte, depuneri de polei și intensificări ale vântului la munte, îndeosebi la altitudini sub 1500 m, dar și polei în zonele joase de relief din jumătatea de nord a țării.



În intervalul menționat, la munte la altitudini îndeosebi sub 1500 m vor fi precipitații mixte în general moderate cantitativ ce vor favoriza depunerile de polei, iar vântul va avea intensificări temporare cu rafale în general de 50…55 km/h.



În zonele joase de relief din jumătatea de nord a țării, temporar se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie ce vor favoriza formarea poleiului.



În cursul nopții de duminică spre luni (23/24 decembrie) și pe parcursul zilei de luni (24 decembrie) vor fi precipitații în toate regiunile, mai însemnate cantitativ în zonele de munte, unde vor predomina ninsorile.



Totodată, ANM a emis și o atenționare meteo COD GALBEN de ninsori și viscol, valabilă în intervalul 22 decembrie, ora 05:00 – 23 decembrie, ora 18:00.



În zona montană a județelor Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, mai ales la altitudini de peste 1500 m, temporar va ninge, stratul de zăpadă nou depus va fi consistent, iar vântul va sufla tare, cu rafale de peste 80 km/h. Ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea va scădea semnificativ.