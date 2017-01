Încă un fost ministru al lui Năstase revine pe post. Cine este Şerban Valeca, propus la Cercetare

Serban-Constantin Valeca a fost ministru delegat al Cercetarii in Guvernul Nastase, in perioada 2000-2004, functie pe care e la un pas sa o preia din nou dupa 12 ani, de data aceasta fiind vorba de un post de ministru cu portofoliu.

De profesie inginer, Valeca a activat in domeniul energiei nucleare si are ca hobby artele martiale, fiind detinator al centurii negre la karate traditional. La alegerile din 11 decembrie, Valeca a obtinut al patrulea mandat de parlamentar si al treilea de senator.

Serban-Constantin Valeca s-a nascut pe 23 iunie 1956 si a absolvit Institutul Tehnologic din Bucuresti in 1981. S-a specializat in domeniul energiei nucleare, devenind cercetator stiintific si director al Insitutului de Cercetari Nucleare din Pitesti in 1992 pentru ca, in 1998, sa ajunga director-adjunct al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, scrie ziare.com.

Valeca a obtinut titlul de doctor in stiinte ingineresti, iar la capitolul studii mai are trecuta in CV absolvirea Institutului Diplomatic Roman si a unui curs postuniversitar la Colegiul National de Aparare in specializarea "Conducerea strategica in domeniul securitatii nationale". Valeca a detinut mai multe functii in organizatii internationale din domeniul energiei atomice.

Posibilul viitor ministru al Cercetarii a publicat 11 carti sau cursuri si are sapte brevete de inventie inregistrate la OSIM, alaturi de activitatea publicistica in domeniul energiei atomice si inginieriei care i-a adus titlul de profesor doctor la Universitatea din Pitesti si calitatea de membru corespondent al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania.

Valeca este cunoscator al limbilor engleza, franceza, japoneza si greaca, dar admite ca pe ultimele doua le stie doar la nivel de incepator. Interesul sau pentru limba japoneza deriva din pasiunea sa pentru artele martiale, el fiind practicant de karate traditional din 1976 si ajungand sa detina centura neagra cu 7 Dan. A fost ales presedinte de onoare al Federatiei Romane de Karate Traditional si este presedinte european al United World Karate Federation.

Cariera sa politica s-a desfasurat in cadrul PDSR, devenit ulterior PSD. A devenit deputat in martie 2000, pentru un mandat ce a avut o durata de numai opt luni.

Serban Valeca a fost numit ministru delegat pentru Cercetare in guvernul condus de catre Adrian Nastase, in perioada 28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003. In anul 2008, Valeca a redevenit parlamentar, insa in Senat, calitate pe care nu a mai parasit-o.

In 2015, a devenit presedintele organizatiei de Arges a PSD, din partea careia a obtinut fiecare mandat in Parlamentul Romaniei.