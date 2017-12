Încă o lege trimisă spre reexaminare de Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis cere reexaminarea unei legi care modifică și completează Legea educației nationale.

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

Domnului Nicolae-Liviu Dragnea,

Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 instituie un nou tip de unităţi de învăţământ preuniversitar, învățământul agricol preuniversitar. Aceste noi reglementări impun, însă, o reanalizare de către Parlament atât sub aspectul corelării acestora cu actualele prevederi şi principii cuprinse în Legea educației naționale, cât și al efectelor în aplicarea legii.

La art. I pct. 2 din legea supusă reexaminării este introdusă o nouă secțiune referitoare la învățământul agricol preuniversitar, ce cuprinde reglementări specifice procesului educațional aferent acestui domeniu de activitate. Se creează astfel o potențială situație de discriminare în raport cu alte domenii de activitate (ex. turism, comerţ, medical, IT etc.), ce poate genera ulterior dezechilibre între acestea.

Astfel, prin art. 433 alin. (2) se prevede că finanțarea liceelor agricole se realizează din venituri de la bugetul de stat (prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) şi din venituri proprii prin parteneriate publice private. Față de această nouă prevedere, devine cel puțin neclară corelarea acestei dispoziții atât cu prevederile generale ale legii educaţiei naţionale referitoare la finanţarea de bază a învățământului liceal, cât și cu cele ale legii-cadru a descentralizării, Legea nr. 195/2006. În acest sens, semnalăm că potrivit art. 101 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul liceal din bugetele locale, prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Totodată, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. e) coroborate cu cele ale art. 24 din Legea nr. 195/2006, deși competența decizională privind învăţământul preuniversitar de stat este una partajată între autorităţile administraţiei publice locale şi cele ale administraţiei publice centrale, deciziile principale trebuie luate de către actorii direct implicați în proces. Prin urmare, față de prevederile menționate, doar liceele agricole ar urma să fie finanţate direct prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, ceea ce constituie o derogare nejustificată inclusiv de la Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr. 1/2011”, se arată în cerere.