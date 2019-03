Înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, atac la Iohannis

Episcopul Huşilor, Ignatie, afirmă, într-un mesaj postat pe o reţea de socializare, că preşedintele Klaus Iohannis a devenit un "nihilist cu acte în regulă", după ce într-un discurs recent acesta a spus că la referendumul pentru redefinirea familiei românii au dat o lecţie "infatuaţilor care au propagat ura".

"Având în fundal definiţia lui Nietzsche despre nihilism, Klaus Werner Iohannis a devenit nihilist cu acte în regulă. Ce înseamnă nihilismul? Faptul că valorile cele mai înalte se devalorizează. Dragostea fără de măsură faţă de minorităţile sexuale (vai de mine, e hate speech?) l-a metamorfozat pe domnul preşedinte în agentul dispreţului dozat într-un insecticid - cred că, mai pe româneşte, aşa-i spune flitului - faţă de 'majorităţile' (heterosexuale). Ăsta se numeşte progresism, care este un alt sinonim pentru comunismul 'tolerant' al omului recent. Sau 'aşa cum se spune popular', în timp ce unii suntem nişte muşte intolerante, infatuate şi vrednice de a fi ucise cu flitul, alţii sunt oameni cu 'minţile luminate' la neonul progresismului şi vrednici să trăiască plenar din pâinea toleranţei neomarxiste. Trag nădejde că eu, o muscă conservatoare, infatuată şi neafiliată politic, am priceput bine, în spiritul fidel al drepturilor omului, ce a vrut să ne transmită domnul preşedinte", a afirmat episcopul Ignatie, într-o postare pe Instagram,







Ierarhul a adăugat că reprezentanţii societăţii civile şi cei ai Bisericii ar fi trebuit să reacţioneze la declaraţiile lui Klaus Iohannis.



Preşedintele României a afirmat, marţi, că "cei care au promovat referendumul au fost orice numai toleranţi nu".



"Vă amintiţi, când a apărut acea idee cu referendumul, eu, dintr-odată, am devenit inamicul public numărul unu pentru o grămadă de oameni, când am spus că trebuie să fim toleranţi. Şi s-a văzut că, din păcate, am avut dreptate. Cei care au promovat referendumul au fost orice numai toleranţi nu. Dar românii au fost mult deasupra acestui discurs. Au dat o lecţie imensă acestor infatuaţi care au propagat ura şi, pur şi simplu, cum se spune mai popular, i-au tratat cu flit. Dacă vrem să revenim la conceptul acela 'înţelepciunea mulţimii', românii au fost mult deasupra clasei politice, cel puţin a acelei părţi care a promovat agresiv şi cu un discurs bazat de multe ori pe ură şi intoleranţă acel referendum. Românii au demonstrat că sunt un popor deschis, înţeleg şi, la o adică, acţionează cu totul şi cu totul altfel decât se aşteaptă unii politicieni şi unii sociologi", a afirmat Iohannis, la dezbaterea "Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă", organizată în cadrul Festivalului internaţional de film documentar şi drepturile omului de către One World România