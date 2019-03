Imagini șocante din Clinica de Oftalmologie a Spitalului Județean Cluj. Avertismentul lui Pintea

Într-o postare pe Facebook, parlamentarul USR Emanuel Ungureanu arată condițiile înfiorătoare în care sunt tratați pacienții.

Pereții sunt scorojiți, plini de mucegai, iar caloriferele și instalațiile sanitare sunt mâncate de rugină. În plus, susține politicianul, pacienţii trebuie să-și cumpere singuri pansamentele pentru operații.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj este unul dintre cele mai mari spitale din România și se află în subordinea Ministerului Sănătății.

Realitatea TV a cerut un punct de vedere de la spital, însă reprezentanții unității sanitare ne-au rugat să revenim... mâine.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a a admis că nu este în regulă ce se întâmplă.

”Acea cladire in care funcționează Spitalul de Oftalmologie este proprietatea Consiliului Județean Cluj. Nu e in regulă ce s-a intamplat. După ce am primit imaginile, am luat legatura cu managerul si l-am rugat sa imi faca un raport”, a spus Pintea, la Realitatea TV.

”Managerul a spus ca s-au investit anul trecut 260.000 de lei în parter, am spsu ca asta nu se intampla, am spus ca ma interesează si ce se intampla la etaj. Luni de dimineata cei de la DSP vor merge la această clinică și tot luni voi verifica personal care au fost inspectorii care au făcut controlul, pentru ca în aceste zile se desfășoară acest gen de control”, a mai spus Pintea.