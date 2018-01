Imagini incredibile! O mașină a Jandarmeriei circulă pe contrasens

Un nou caz de jandarm împotriva legii! De această dată, o autospecială a Direcției Generale de Jandarmi București a fost filmată, pe contrasens, pe o stradă aglomerată din Centrul Capitalei. În momentul în care s-a apropiat de mașinile care circulau pe sensul regulamentar a început să le facă flash-uri pentru ca ceilalți să se dea la o parte. Jandarmul era în timpul serviciului însă nu avea sirenele și girofarul pornite, notează Realitatea TV.

Mașina Jandarmeriei venise dintr-o zonă în care se află ambasade și reședințe diplomatice. Chiar dacă era pe contrasens, subofițerul care conducea autospeciala este cel care ar fi vrut ca șirul de mașini de pe sensul regulamentar să se dea la o parte și să îi facă loc.



"Ne-am întâlnit cu această autospecială a Jandarmeriei, cu flash-uri care, binînțeles, mergând cu viteză mare. Cam așa mergi pe contrasens, să încerci să tai repede bucata respectivă tocmai să nu te întâlnești cu altcineva. Și ne tot dădea flash-uri să ne dăm la o parte", spune Adrian Moraru, martor.



Într-un comunicat, Jandarmeria Capitalei anunță că șoferul, care are 31 de ani și are gradul de plutonier major, a fost chemat de superiori pentru explicații. El le-a spus șefilor că nu a observat semnul de sens interzis, iar acum este cercetat disciplinar.



Cazul vine după o serie de alte incidente în trafic produse de jandarmii bucureșteni. Pe 13 noiembrie, un jandarm a fost surprins în timp ce făcea o depășire extrem de periculoasă. El a fost la câțiva milimetri distanță să lovească tramvaiul 41 cu autocarul pe care îl conducea. Un alt incident a fost la intersecția din apropierea Palatului Cotroceni din Capitală. Un jandarm sub influența alcoolului a lovit șase mașini în intersecția Geniului cu șoseaua Cotroceni.