Imagini de la nunta la care Dan Mihalache a fost naș, când atentatul i-a stricat "puțin" seara

„Sunt în ţară, care e problema? Am fost chiar naş. Eu nu pot să îmi planific năşiile în funcţie de atentate. Mi-a stricat un pic seara”, este răspunsul pe care Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, l-a dat, revoltând opinia publică din țară. Concret, în timp ce șapte oameni mureau și alți 48 erau răniți, Mihalache era deranjat de faptul că actul terorist i-a dat dat planurile de naș mare peste cap. Dar există mai multe date despre nuntă: Dan Mihalache l-a cununat pe Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș.

Drept dovadă stau fotografiile de la cununia civilă, dar și de la petrecere, în care apare și Dan Mihalache. Una dintre fotografii a fost postată pe Facebook chiar de mirele Ionel Bogdan, iar alte două imagini au apărut în presa locală din Maramureș. Potrivit jurnalulmm.ro, petrecerea a avut loc la Romaniţa, iar cei doi au avut sute de invitaţi, printre care lideri politici ai PNL.

„Şi vom trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi”, a scris pe Facebook, proaspătul căsătorit.

Doar că în timpul petrecerii a avut loc și atentatul terorist de la Londra, iar când Mihalache a fost întrebat dacă sunt și români printre victime, acesta a spus:

„Sunt în ţară, care e problema? Am fost chiar naş. Eu nu pot să îmi planific năşiile în funcţie de atentate. Mi-a stricat un pic seara, dar asta nu înseamnă că nu am lucrat cu colegii foarte strâns ca să vedem ce e de făcut. Asta e viaţa. Am comunicat, avem celulă de criză, totul a fost sub control, de altfel cred că m-aţi auzit vorbind toată noaptea”, a explicat Dan Mihalache pentru Gândul.

Mihalache a mai precizat apoi pentru Agerpres că se fac verificări pentru a vedea dacă există români implicați în atentatul care a avut loc în Capitala Marii Britanii.

Întrebat dacă există doi români reținuți în urma atentatului de la Londra, ambasadorul Dan Mihalache a precizat: "Nu pot să confirm acest lucru. O să verificăm. Discutăm cu ministerul lor de Interne. Nu știu."

Trei atacatori au intrat, sâmbătă noaptea, cu o dubă, în pietoni pe Podul Londrei, după care au înjunghiat oameni pe stradă în zona Pieței Borough. Cei trei atacatori au fost fost împușcați mortal de poliție.

Ulterior, poliția a arestat 12 persoane în zona Barking în legătură cu atacul comis sâmbătă noaptea la Londra. Atentatul s-a soldat cu șapte morți și 48 de răniți.