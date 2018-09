Igor Dodon s-a întâlnit cu Vladmir Putin. Urmează o vizită oficială în Rusia

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu omologul său rus, Vladimir Putin, şi intenţionează să efectueze o vizită oficială în Rusia la sfârşitul lunii octombrie, informează site-ul agenţiei Tass, potrivit Mediafax.

"Am avut o scurtă întâlnire de lucru cu preşedintele rus Vladimir Putin cu ocazia summitului CSI din Duşanbe", a transmis Igor Dodon, referindu-se la reuniunea liderilor ţărilor din Comunitatea Statelor Independente.

"Am schimbat puncte de vedere despre actuala situaţie a relaţiilor ruso-moldovene şi am evidenţiat necesitatea îmbunătăţirii cooperării în diverse domenii. Am stabilit şi data vizitei oficiale", a spus Dodon, un politician prorus.

Vizita lui Igor Dodon la Moscova ar urma să aibă loc la sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie.