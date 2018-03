Iepuraşii din sectorul şase n-au avut noroc: licitaţia s-a anulat, autorităţile s-au spălat pe mâini

Final brusc al telenovelei iepuraşilor uriaşi din sectorul 6. După apariţia în presă a informaţiei despre miile de euro plătite pentru fiecare iepuraş, primarul şi Administrația Școlilor de sector s-au spălat pe mâini, anunţând că renunţă la contract.

Într-un drept la replică, primarul Gabriel Mutu chiar "apreciază implicarea cetățenilor și a celor din mass-media, în legătură cu toate aspectele administrării comunității. Nu cunosc toate achizițiile desfășurate la nivelul direcțiilor Consiliului local. În urma sesizărilor, am verificat situația de la Administrația Școlilor Sector 6, am înțeles că nu a fost semnat contractul de închiriere și am dispus corectarea acestei erori și anularea comenzii lansate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice".

Tot edilul a tramsmite şi mesajul Administrației Școlilor Sector 6: "Având în vedere că au existat divergențe pe clauzele contractuale privind închirierea figurinelor, contractele nu se află în derulare, nefiind semnate de niciuna dintre părți. Amplasarea figurinelor fără a anunța autoritatea contractantă a fost făcută pe răspunderea operatorului economic, acesta urmând a le ridica fără a fi achitată vreo sumă. Astfel, nicio sumă nu a fost transferată în această procedură."

Potrivit recorder.ro , firma Next Level Project Construct SRL, înființată în ianuarie 2017, a avut mai multe contracte cu instituțiile din sectorul 6, cel mai important fiind unul de 50.000 de lei, pentru împodobirea cu luminițe a primăriei conduse de Gabriel Mutu.